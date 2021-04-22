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Йога-нидра, АСМР-видео и котики. Узнали, что помогает нашим читателям засыпать
Источник материала: Tut.by
Состояние, когда не получается уснуть, может быть очень мучительным. Что делать, если все овечки уже посчитаны, а сон не приходит? Вместе с производителем матрасов и подушек
Насыщенный день, йога и травяные чаи
Начнем со стандартного способа. Многие читатели отмечали, что лучше всего засыпаешь, когда устанешь за день. Вот, например, история Михаила, который работает монтажником систем пожаротушения.
Если же заснуть не получается даже после насыщенного дня, наши читатели рекомендуют продукты, которые помогут расслабиться перед сном. Это фисташки, молоко с медом или же травяные чаи. Например, наш читатель Дмитрий рекомендует иван-чай с цветами календулы, зверобоя и птичьего горца.
Расслабиться можно также с помощью специальных практик. Читательница Елена рекомендует йогу-нидру. Во время ее выполнения человек находится в пограничном состоянии между бодрствованием и сном. Техника дает полное физическое, умственное и эмоциональное расслабление. Пользовательница Юлия советует авторскую дыхательную гимнастику: около семи-десяти глубоких медленных вдохов, затем столько же средних по продолжительности вдохов, после чего сделать перерыв около минуты и повторять упражнение, пока не начнете засыпать. По наблюдениям читательницы, требуется не более четырех подходов.
Еще один вариант — использование эфирных масел. Как рассказала могилевчанка Наталья, для хорошего сна можно намазать масло лаванды на запястья.
АСМР-видео, расслабляющая музыка и аудиокниги
Также перед сном можно посмотреть расслабляющий контент. Например, Марина из Минска рекомендует АСМР-видео. Под аббревиатурой АСМР подразумевают автономную сенсорную меридиональную реакцию. Это приятные ощущения покалываний или мурашек по коже, которые многие люди испытывают от слуховых, зрительных или других стимулов. Например, от шепота, шелеста упаковки, постукивания ногтей. В таких видео авторы тихо разговаривают, с помощью подручных предметов создают звуки, которые помогают АСМР-чувствительным людям расслабиться и избавиться от лишних мыслей перед сном.
Другие варианты вечернего контента от читателей — видео про квантовую физику, космос, теорию вероятности, старые гонки «Формулы-1» или передачи по Discovery «Дерзкие проекты», «Суперсооружения». А минчанке Ксении, работающей графическим дизайнером, уснуть помогают фильмы о Гарри Поттере.
Ирине из Ракова уснуть помогает музыка с шумом дождя. Среди рекомендаций читателей также композиции Джеймса Хорнера и песня Queen «Track 13». Читательница Яна иногда слушает перед сном пение китов: такие записи можно найти на YouTube. Родителям же явно знаком метод пользовательницы Ольги — колыбельная песенка для ребенка. Поешь — и сам засыпаешь.
Еще многие отметили аудиокниги. Например, Алиса из Минска включает аудиокнигу на минимальной громкости и ставит автоматическое выключение через полчаса. А вот история инженера-технолога Евгении из Бреста.
Холод, котики и воображение
Успокоиться перед сном также может помочь мурлыкающий кот под боком. Если его нет, можно обнять мягкую игрушку. А Дарье из Минска помогает перекатывать в руках шишку.
Другой лайфхак для хорошего сна — холод. Минчанка Катерина, работающая в частном детском центре, делится опытом.
Если сон долго не приходит, читатели рекомендуют альтернативы традиционному подсчету овец: вспоминать слова на иностранном языке, гладить воображаемого котика, считать свои выдохи или просто считать в уме. По последнему способу читательница Валентина отмечает, что заснуть получается где-то на счете 30−40.
Своим лайфхаком поделилась и читательница Елена. Девушка предлагает с закрытыми веками слегка закатить глаза на семь-пятнадцать секунд. Главное — не напрягать их.
Помогает также представлять различные ситуации. Вот несколько идей от пользователей, что можно представлять: как воздух движется внутри, при этом думать только о вдохе и выдохе; как летишь по галактике; как идешь по еловому лесу, рассматриваешь ветки, параллельно считаешь: на вдох — раз, на выдох — два. Своим способом поделилась Алина из Минска.
Читательница Елена предлагает принять максимально удобную позу и представлять свое тело: как лежат руки, пальцы — все его части по очереди. Главное — плавно мысленно скользить по телу. А вот вариант от врача общей практики Оксаны из Новополоцка.
Альтернативный способ предлагает читатель Роман: он, напротив, прокручивает в голове события дня.
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Узнали у читателей TUT.BY, какие способы помогают им уснуть. *Партнерский материал
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