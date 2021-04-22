Йога-нидра, АСМР-видео и котики. Узнали, что помогает нашим читателям засыпать

Источник материала: Tut.by

Состояние, когда не получается уснуть, может быть очень мучительным. Что делать, если все овечки уже посчитаны, а сон не приходит? Вместе с производителем матрасов и подушек Ritmo мы узнали у читателей TUT.BY, какие способы помогают им уснуть. Делимся с вами самыми интересными и необычными лайфхаками.

Насыщенный день, йога и травяные чаи

Начнем со стандартного способа. Многие читатели отмечали, что лучше всего засыпаешь, когда устанешь за день. Вот, например, история Михаила, который работает монтажником систем пожаротушения.



Михаил Самый легкий способ уснуть — это встать в шесть утра, выгулять собаку. Поработать, после работы поехать к девушке. А потом просто приехать домой, сходить в душ и лечь в кровать! И вот в одиннадцать часов вечера ты уже видишь хорошие сны.

Если же заснуть не получается даже после насыщенного дня, наши читатели рекомендуют продукты, которые помогут расслабиться перед сном. Это фисташки, молоко с медом или же травяные чаи. Например, наш читатель Дмитрий рекомендует иван-чай с цветами календулы, зверобоя и птичьего горца.





Расслабиться можно также с помощью специальных практик. Читательница Елена рекомендует йогу-нидру. Во время ее выполнения человек находится в пограничном состоянии между бодрствованием и сном. Техника дает полное физическое, умственное и эмоциональное расслабление. Пользовательница Юлия советует авторскую дыхательную гимнастику: около семи-десяти глубоких медленных вдохов, затем столько же средних по продолжительности вдохов, после чего сделать перерыв около минуты и повторять упражнение, пока не начнете засыпать. По наблюдениям читательницы, требуется не более четырех подходов.

Еще один вариант — использование эфирных масел. Как рассказала могилевчанка Наталья, для хорошего сна можно намазать масло лаванды на запястья.

АСМР-видео, расслабляющая музыка и аудиокниги

Также перед сном можно посмотреть расслабляющий контент. Например, Марина из Минска рекомендует АСМР-видео. Под аббревиатурой АСМР подразумевают автономную сенсорную меридиональную реакцию. Это приятные ощущения покалываний или мурашек по коже, которые многие люди испытывают от слуховых, зрительных или других стимулов. Например, от шепота, шелеста упаковки, постукивания ногтей. В таких видео авторы тихо разговаривают, с помощью подручных предметов создают звуки, которые помогают АСМР-чувствительным людям расслабиться и избавиться от лишних мыслей перед сном.

Другие варианты вечернего контента от читателей — видео про квантовую физику, космос, теорию вероятности, старые гонки «Формулы-1» или передачи по Discovery «Дерзкие проекты», «Суперсооружения». А минчанке Ксении, работающей графическим дизайнером, уснуть помогают фильмы о Гарри Поттере.



Ксения Когда у меня был затяжной стресс, чтобы заглушить поток мыслей и уснуть, я включала фильмы о Гарри Поттере. Наверное, со временем организм привык, что за определенным звуком следует сон или спокойствие, так что теперь у меня есть личное седативное. Достаточно включить в наушниках любую часть — и я засыпаю. А если я злюсь и включаю фильм в течение дня, то затем успокаиваюсь. Кого-то убаюкивает шум дождя, моря или костра, а кого-то — парень со шрамом.

Ирине из Ракова уснуть помогает музыка с шумом дождя. Среди рекомендаций читателей также композиции Джеймса Хорнера и песня Queen «Track 13». Читательница Яна иногда слушает перед сном пение китов: такие записи можно найти на YouTube. Родителям же явно знаком метод пользовательницы Ольги — колыбельная песенка для ребенка. Поешь — и сам засыпаешь.

Еще многие отметили аудиокниги. Например, Алиса из Минска включает аудиокнигу на минимальной громкости и ставит автоматическое выключение через полчаса. А вот история инженера-технолога Евгении из Бреста.



Евгения Мне во времена учебы в университете всегда было тяжело засыпать. Училась в другом городе и, соответственно, были соседки по комнате, а у каждой — свой график. Тогда я стала слушать на ночь в наушниках какое-нибудь радио, где по большей части разговаривают. Это заглушало посторонние звуки, а речь помогала отвлечься и уснуть. Потом я скачала аудио выступлений Задорнова и засыпала под них на протяжении всей учебы и позже, когда уже начала работать. Сейчас стала слушать аудиокниги, но эффект тот же. Пять минут — и я сплю.

Холод, котики и воображение

Успокоиться перед сном также может помочь мурлыкающий кот под боком. Если его нет, можно обнять мягкую игрушку. А Дарье из Минска помогает перекатывать в руках шишку.

Другой лайфхак для хорошего сна — холод. Минчанка Катерина, работающая в частном детском центре, делится опытом.



Катерина Убираешь одеяло, открываешь окно, минут 15 хорошенько так мерзнешь. Потом закрываешь окно, укутываешься в одеяло и, согреваясь, засыпаешь. Я живу одна, но этот способ не подойдет тем, у кого в комнате есть еще и дети.

Если сон долго не приходит, читатели рекомендуют альтернативы традиционному подсчету овец: вспоминать слова на иностранном языке, гладить воображаемого котика, считать свои выдохи или просто считать в уме. По последнему способу читательница Валентина отмечает, что заснуть получается где-то на счете 30−40.





Своим лайфхаком поделилась и читательница Елена. Девушка предлагает с закрытыми веками слегка закатить глаза на семь-пятнадцать секунд. Главное — не напрягать их.

Помогает также представлять различные ситуации. Вот несколько идей от пользователей, что можно представлять: как воздух движется внутри, при этом думать только о вдохе и выдохе; как летишь по галактике; как идешь по еловому лесу, рассматриваешь ветки, параллельно считаешь: на вдох — раз, на выдох — два. Своим способом поделилась Алина из Минска.



Алина Я представляю, как делаю свою работу. А работаю я мастером маникюра. Прорабатываю каждый этап: поднимаю кутикулу, выполняю опил формы. До дизайна ногтей уже не доходит.

Читательница Елена предлагает принять максимально удобную позу и представлять свое тело: как лежат руки, пальцы — все его части по очереди. Главное — плавно мысленно скользить по телу. А вот вариант от врача общей практики Оксаны из Новополоцка.



Оксана Я укладываюсь в позе звезды, голову на подушку не кладу. Представляю, что меня качает на волнах или я в открытом космосе. Главное — отключить мозги и не думать о насущном.

Альтернативный способ предлагает читатель Роман: он, напротив, прокручивает в голове события дня.



Роман Я начинаю мысленно переживать события текущего дня и выбирать другие пути развития событий или придумывать их. Получается вполне правдоподобная фантазия, и в нее я погружаюсь, как в сон. Обычно за пять минут успеваю отключиться.

Тем, кто серьезно подходит к своему сну, рекомендуем почитать другие материалы нашего совместного проекта с Ritmo . В них мы разбирали, как недостаток сна влияет на состояние человека, как подобрать подушку и матрас или как проверить, правильно ли вы спите. Ссылки на них — в конце публикации. А в комментариях предлагаем поделиться своими секретами хорошего сна.

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