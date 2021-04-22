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Главного редактора барановичской газеты Intex-press допрашивали четыре с половиной часа из-за интервью с Тихановской

22.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации Белорусской ассоциации журналистов, составлены административные протоколы и проводится проверка о возбуждении уголовного дела. Причина — интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Автора текста также вызывают в милицию.

Владимиру Янукевичу принесли повестку в редакцию 19 апреля. По какому делу, там не было указано.

В городском отделении милиции выяснилось, что основанием претензий стало интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в номере газеты от 14 апреля и размещенное на сайте издания. В связи с этим милиция составила административные протоколы за нарушение законодательства о СМИ по ч. 4 и 5 ст. 23.5 КоАП.

Владимир Янукевич узнал, что проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

«Мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации. Это интервью не стало исключением. Мы не понимаем, какие именно слова в интервью нарушили действующее законодательство. В милиции мне тоже не смогли этого пояснить. Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии к нам. Мы расцениваем это как давление на свободу слова», — сказал Владимир Янукевич службе мониторинга ОО «БАЖ».

 
 
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По информации Белорусской ассоциации журналистов, составлены административные протоколы и проводится проверка о возбуждении уголовного дела. Причина — интервью...
 
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