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Мутная вода из крана и автоцистерны на улицах. Как проходит утро в районах, пострадавших из-за прорыва трубы

22.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске произошло очередное коммунальное ЧП, о котором минчане явно не просили. В Чижовке прорвало трубу, из-за чего без воды остались жители не только в этом районе, но и в Серебрянке, Курасовщине, Лошице и Заводском. Ночью вода начала потихоньку возвращаться в краны, но пить ее все еще не рекомендуют. Что происходит сейчас в пострадавших частях города, смотрите в нашей подборке.

Газоснабжение на Уборевича восстановлено

Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборечива в Минске. К настоящему моменту подача газа возобновлена, ведутся пусконаладочные работы, сообщают в «Минэнерго Официальный».

«В устранении аварии в течение минувшей ночи было задействовано три бригады аварийной службы УП „Мингаз“. Сделано все необходимое, чтобы максимально оперативно локализовать и ликвидировать выход газа и провести ремонтно-восстановительные работы», — пишет телеграм-канал.

Напомним, вчера в 21:15 в МЧС поступило сообщение о повреждении водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм. Из-за размытия и обрушения грунта пострадал еще и газопровод среднего давления диаметром 32 мм.

Воду все еще пить нельзя

В 6 утра в Лошице из крана текло нечто похожее на зеленый чай.

«В 7 утра выпить кофе на Маяковского, не говоря про умывание, оказалось несколько дороговато», — описала начало своего дня читательница Наталья и поделилась чеком из ближайшего магазина. Наверняка некоторые люди даже не планировали тратить столько всего лишь на питьевую воду, а не на капучино с круассаном.

Мутная вода из крана и автоцистерны на улицах. Как проходит утро в районах, пострадавших из-за прорыва трубы

В городе стоят автоцистерны

Для тех, кто не готов расставаться с кровно заработанными, в нескольких частях Минска поставили автоцистерны, Сейчас их можно найти по следующим адресам:

  • ул. Прушинских, 10;
  • ул. Прушинских, 72;
  • ул. Дроздовича, 2;
  •  ул. Плеханова, 40;
  • ул. Рокоссовского, 67.

(будет дополнено)

Если вы живете в пострадавшем районе, присылайте фотографии и видео происходящего в наш телеграм-бот.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске произошло очередное коммунальное ЧП, о котором минчане явно не просили. В Чижовке прорвало трубу, из-за чего без воды остались жители не только в этом...
 
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