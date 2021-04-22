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Марсоход впервые добыл немного кислорода

22.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Марсоход Perseverance впервые смог добыть на Красной планете кислород. Для этого использовалась система под названием Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).Объем его невелик, так как главной задачей ученых было проверить саму возможность выработки кислорода из атмосферы Марса для его будущего накопления и хранения.

MOXIE использует нагрев до 800 градусов для отделения атомов кислорода из углекислого газа, после реакции в атмосферу Марса выделяется монооксид углерода, а кислород сохраняется. Специальная камера состоит из жаростойкого сплава, а тепло сохраняется с помощью аэрогеля. В первый заход MOXIE получил 5 граммов кислорода, которого было бы достаточно на 10 минут дыхания человека. Производительность системы составляет 10 граммов в час.

Марсоход впервые добыл немного кислорода

Для обеспечения полетов такого объема недостаточно: чтобы поднять с поверхности Марса ракету, на борту которой находится четыре астронавта, потребуется 7 тонн топлива и 25 тонн кислорода. Для сравнения, одному человеку на год для дыхания потребуется около тонны кислорода.

В NASA отмечают, что доставка к Марсу 25 тонн кислорода менее практична, чем, например, доставка увеличенного варианта MOXIE весом в тонну.

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Марсоход Perseverance впервые смог добыть на Красной планете кислород. Для этого использовалась система под названием Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).Объем его...
 
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