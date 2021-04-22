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В Минске из-за ДТП трамвай остановился поперек проспекта Независимости
Источник материала: Onliner
В центре Минска стремительно скопилась пробка. Читатели сообщают о ДТП, из-за которого остановился трамвай на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова. Вслед за трамваем остановились другие трамваи и сотни машин на проспекте и других улицах поблизости.
Примерно в 9:12 движение в центр города стало возобновляться. По улице Красной один за одним, стремясь вернуться в расписание, мчатся пустые трамваи и автобусы.
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