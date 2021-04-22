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Аллея мира и народного единства появилась в Гродно

22.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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75 лип и клёнов украсили один из крупных микрорайонов города. Деревья высадили на пустыре между домами.

Каждый день здесь проходят сотни людей. Рядом дворы, детские площадки, парковка. Жильцы давно просили озеленить эту местность.

Депутаты, молодежь, профсоюзы, Белорусский союз женщин – на идею сделать доброе дело откликнулись больше 50 человек. Кто-то впервые смог посадить дерево, а для кого-то это уже ежегодная традиция.

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской области организации «Белая Русь»: «Не так уж важно, какое именно дерево я высажу, это будет рябина, липа, клен или еловые насаждения. Самое главное, что эти деревья примутся, будут жить. Они переживут меня, я это точно знаю, но я ведь их сажу не только для себя, не только для города Гродно сейчас, я сажу их для Беларуси и для мира вообще».

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания: «Я думаю, что наши дети, наши потомки, гуляя по этой аллее в тени этих деревьев получат удовольствие и вспомнят нас, посадивших эти деревья и сделавших наш мир добрее. Мы однозначно считаем, что пока мы едины, мы непобедимы. И на этом стояли и стоять будем. Мы хотим сохранить мир, мы хотим сохранить единство в нашей стране».

Посадки деревьев участники приурочили к году народного единства. Теперь приглашают соотечественников присоединиться к доброму начинанию и заложить такие же аллеи по всей Беларуси.

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Теги: Гродно
 
 
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75 лип и клёнов украсили один из крупных микрорайонов города. Деревья высадили на пустыре между домами. Каждый день здесь проходят сотни людей. Рядом дворы, детские...
 
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