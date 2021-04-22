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Аллея мира и народного единства появилась в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
75 лип и клёнов украсили один из крупных микрорайонов города. Деревья высадили на пустыре между домами.
Каждый день здесь проходят сотни людей. Рядом дворы, детские площадки, парковка. Жильцы давно просили озеленить эту местность.
Депутаты, молодежь, профсоюзы, Белорусский союз женщин – на идею сделать доброе дело откликнулись больше 50 человек. Кто-то впервые смог посадить дерево, а для кого-то это уже ежегодная традиция.
Посадки деревьев участники приурочили к году народного единства. Теперь приглашают соотечественников присоединиться к доброму начинанию и заложить такие же аллеи по всей Беларуси.
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75 лип и клёнов украсили один из крупных микрорайонов города. Деревья высадили на пустыре между домами. Каждый день здесь проходят сотни людей. Рядом дворы, детские...
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