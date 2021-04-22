Белорусская биржа обновила рейтинг экспортёров

Источник материала: ОНТ

Продавцы леса и цемента возглавили рейтинг экспортёров на Белорусской универсальной товарной бирже.

По сравнению с январем-мартом прошлого года общая сумма сделок этих компаний увеличилась практически на треть и превысила $78 млн.

Таким образом, лидеры обеспечили около половины всех экспортных поставок через биржу. Из лесопродукции на внешние рынки поставляются в основном пиломатериалы. Растёт спрос и на топливные гранулы.

Белорусская универсальная товарная биржа – одна из крупнейших в Восточной Европе.

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