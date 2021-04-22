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В Индии отмечают рост заражений COVID-19

22.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии отмечают рост заражений COVID-19

Пугающая статистика в Индии. За сутки практически 300 тыс. заражённых. Рост продолжается уже 41 день.

Страна на втором месте в мире по количеству инфицированных. Пока вакцинация не помогает остановить пандемию. В конце апреля в Индии ждут поставки российского «СпутникаV».

Этим же препаратом прививают и у нас. Первую дозу прививки получили уже более 211 тыс. человек, свыше 75 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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Пугающая статистика в Индии. За сутки практически 300 тыс. заражённых. Рост продолжается уже 41 день. Страна на втором месте в мире по количеству инфицированных. Пока...
 
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