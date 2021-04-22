|
В Индии отмечают рост заражений COVID-19
Источник материала: ОНТ
Пугающая статистика в Индии. За сутки практически 300 тыс. заражённых. Рост продолжается уже 41 день.
Страна на втором месте в мире по количеству инфицированных. Пока вакцинация не помогает остановить пандемию. В конце апреля в Индии ждут поставки российского «СпутникаV».
Этим же препаратом прививают и у нас. Первую дозу прививки получили уже более 211 тыс. человек, свыше 75 тыс. прошли полный курс вакцинации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пугающая статистика в Индии. За сутки практически 300 тыс. заражённых. Рост продолжается уже 41 день. Страна на втором месте в мире по количеству инфицированных. Пока...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)