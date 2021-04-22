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Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в Россию

22.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня Президент Беларуси отправляется с рабочим визитом в Москву. Повестка переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным обширная, как собственно и само белорусско-российское сотрудничество с акцентом на торгово-экономическом взаимодействии.

Предполагается, что президенты обсудят взаимное противодействие пандемии и шаги для полного восстановления транспортного сообщения. Союзная тематика, как всегда, среди приоритетов – здесь и совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы.

Так что, наверняка, главы государств обменяются мнениями по международным вопросам. Отношения Минска и Москвы отличает высокая частота контактов. В прошлый раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в конце февраля.

Вопросы интеграции с тех пор не раз обсуждали по телефону. А на прошлой неделе в белорусской столице работала российская правительственная делегация.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня Президент Беларуси отправляется с рабочим визитом в Москву. Повестка переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным обширная, как собственно и...
 
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