Гороскоп на 23 апреля: день недоразумений у Близнецов и важные повороты в судьбе у Львов

Источник материала: ОНТ

Овны захотят изолироваться от внешнего мира. Звёзды рекомендуют вам не идти на поводу своих эмоций. Создайте для себя атмосферу радости.

Тельцы, не воспринимайте то, что будет происходить, слишком серьёзно. Наслаждайтесь общением с друзьями и любимым человеком. Запланируйте путешествие на ближайшие дни.

Близнецы могут столкнуться с недоразумениями. Проявите осторожность. Завтра подходящее время для подведения итогов в работе и в любовных отношениях.

У Раков возникнут трудности в общении с близкими людьми. Старайтесь быть с ними честными, иначе придётся рассчитывать на собственные силы.

Звёзды внесут в книгу судьбы Львов важные поправки. Не препятствуйте тому, чему суждено свершиться. Все изменения в вашей жизни будут позитивными.

Девы захотят приключений и новых впечатлений. Вы сами себе будете противоречить. Обращайте внимание на свои эмоции. Они отразятся на ваших решениях.

Убедить в своей правоте любого человека смогут Весы. Новые знакомства для вас окажутся полезными. В течение дня избегайте крупных финансовых расходов.

День Скорпионов будет наполнен романтикой. Общение с любимым человеком поможет обрести силы для будущих свершений. Смотрите на мир оптимистично.

Отношения с друзьями улучшат настроение Стрельцов. День очень удачный для сделок с недвижимостью. А ваши вложения окупятся с лихвой.

Козерогам не следует принимать события близко к сердцу. Поступки людей — это не ваши проблемы. Звёзды рекомендуют проявить уверенность в вопросах, связанных с финансами.

У Водолеев велика вероятность ссор и взаимных обид. Завтра для вас будут нежелательными дальние поездки. Активные развлечения могут нанести ущерб вашему здоровью.

Рыбы найдут способы удачно решить прошлые недоразумения. После обеда вы с необычайной лёгкостью решите сложные дела и добьётесь поставленных целей.

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