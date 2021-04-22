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ЧП в Минске: водоснабжение в районах восстановлено
Источник материала: ОНТ
Крупная авария в одном из районов столицы накануне вечером оставила без водоснабжения более 1 600 домов сразу в трёх районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском. Это данные на поздний вечер среды. Причина ЧП – повреждение крупного трубопровода.
Эпицентр аварии – торговый центр на улице Уборевича. На месте – огромные лужи, затопленные тротуары и автомобили. В воздухе отчётливо ощущается запах газа.
В районе ЧП аварийные бригады самых разных ведомств. Их задача – вернуть воду в дома как можно быстрее, в идеале – в течение ближайших часов.
Бессонной ночь выдалась не только для жильцов ближайших многоэтажек. Создан оперативный штаб. Помимо работы в Водоканале и на месте происшествия, предстоит выяснить и причину повреждения. Но это задача – второстепенная.
Для промывки трубопроводов, говорят специалисты, потребуется время. Это технически необходимая процедура. Из-за этого качество воды в районах, пострадавших от аварии на трубопроводе, в ближайшие дни может ухудшиться. Но временно.
В оперативном штабе обещают, что последствия аварии будут устранены в самые кратчайшие сроки.
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Крупная авария в одном из районов столицы накануне вечером оставила без водоснабжения более 1 600 домов сразу в трёх районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском....
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