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ЧП в Минске: водоснабжение в районах восстановлено

22.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупная авария в одном из районов столицы накануне вечером оставила без водоснабжения более 1 600 домов сразу в трёх районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском. Это данные на поздний вечер среды. Причина ЧП – повреждение крупного трубопровода.

Эпицентр аварии – торговый центр на улице Уборевича. На месте – огромные лужи, затопленные тротуары и автомобили. В воздухе отчётливо ощущается запах газа.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: «Обнаружили повреждение газопровода. Сейчас он перекрыт. Потребители – жилые дома не попали в зону отключения. Повреждение локализовано. Утечки газа нет. К газу был подключен только один потребитель. Это гипермаркет «Грин». Здесь сразу организовали штаб. Серьезные повреждения есть. Здесь все службы. Решаем вопросы, чтобы были минимальные последствия».

В районе ЧП аварийные бригады самых разных ведомств. Их задача – вернуть воду в дома как можно быстрее, в идеале – в течение ближайших часов.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: «Мы работаем над тем, чтобы потребители получили воду. Здесь всего 3 нитки водовода. Повреждения всего на одной. Сейчас локализуем одну. Вода будет подана по двум альтернативным ниткам. Будет промывка. Необходимо будет выполнить ряд работ. Работаем, чтобы был подвоз в учреждения здравоохранения и образования». 

Бессонной ночь выдалась не только для жильцов ближайших многоэтажек. Создан оперативный штаб. Помимо работы в Водоканале и на месте происшествия, предстоит выяснить и причину повреждения. Но это задача – второстепенная. 

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»: «О причинах пока говорить рано. Наша задача восстановить водоснабжение. Мы делаем всё возможное, чтобы водоснабжение вернулось быстро. Организован подвоз воды в медицинские учреждения, решается вопрос о подвозе потребителям. Мы работаем круглосуточно».

Для промывки трубопроводов, говорят специалисты, потребуется время. Это технически необходимая процедура. Из-за этого качество воды в районах, пострадавших от аварии на трубопроводе, в ближайшие дни может ухудшиться. Но временно.

В оперативном штабе обещают, что последствия аварии будут устранены в самые кратчайшие сроки.

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Крупная авария в одном из районов столицы накануне вечером оставила без водоснабжения более 1 600 домов сразу в трёх районах – Заводском, Ленинском и Октябрьском....
 
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