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ОБСЕ обещает помочь полякам в Беларуси

22.04.2021 10:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обещает помочь полякам в Беларуси.

ОБСЕ обещает помочь полякам в Беларуси

Как заявил министр в Канцелярии президента по иностранным делам Кшиштоф Щерский, в ходе встречи глава ОБСЕ Хельга Шмид «сделала важное заявление о том, что ОБСЕ будет использовать все доступные дипломатические инструменты для улучшения положения поляков в Беларуси».

По его словам, уже были сделаны заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также проведена работа со стороны верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств», сообщает polskieradio.pl.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обещает помочь полякам в Беларуси.
 
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