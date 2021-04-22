Десять кредитных карт, которые сейчас можно оформить в банках

Источник материала: Tut.by

Если вы предпочитаете решать вопросы один раз и надолго, то среди кредитов ваш вариант — кредитная карта. Ее основное преимущество — возможность пользоваться деньгами неограниченное число раз в течение срока возобновляемости без повторного обращения в банк. FINANCE.TUT.BY собрал все доступные карточки в обзоре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В обзоре собраны возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты, которые подходят для совершения покупок в любом магазине. Карта должна быть доступна для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. Карты рассрочки и овердрафт на дебетовую карту не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одной карте эконом или стандарт класса.

Кредитные карты продолжают возвращаться на рынок. Если в феврале 6 банков оформляли кредитки, то сейчас таких банков 10.

Банк, кредитная карта Ставка (изменение c февраля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия Альфа-Банк,

Альфа-Кредитка первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах Банк Дабрабыт,

Новая первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес. Банк ВТБ,

Портмоне 14,6% (+1,3 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий Белагропромбанк,

Кредитная карта Visa Instant 20%; от 100 до 5 тыс BYN под неустойку; невозобновляемая кредитная линия: срок кредитования — до 4 лет и 3 месяцев, срок предоставления кредита — 3 месяца справка о доходах за 3 месяца; первые 3 месяца после заключения кредитного договора — только проценты, далее основной долг равными долями плюс проценты БТА Банк,

Карта твоих возможностей первые 30 дней — 0,1%, далее — 29,99%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 1 год справка о доходах при сумме от 5 тысяч BYN; ежемесячно к оплате выставляется только сумма процентов, основной долг погашается в свободном графике в течение 12 месяцев Идея Банк,

Кредитная карта «CREDO» с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 16,37%; от 50 до 10 тыс BYN; 5 лет; 2 года без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты МТБанк,

Имклива 29,83% (-0,13 п.п.); от 400 до 5 тыс BYN; 3 года справка о доходах по решению банка; основной долг равными долями до конца срока действия карты +%; 29,9 BYN ежегодное обслуживание; снятие наличных без комиссий в банкоматах банка и партнёров (Белинвестбанк, Белгазпромбанк); включена страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тыс. евро, скидка 10% в Имклива Иншуранс Paritetbank,

Кредитная карта Грейсфрукт первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28% (без изменений); от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты Приорбанк,

Вам можно всё 19,9%; до 14,9 тысяч BYN; 1 год справка о доходах за 3 месяца при сумме от 5 тысяч BYN; 2% от основного долга плюс процента; манибэк до 10% в сети KEYcard Технобанк,

Кредитная карта «Классик» 16,37% (-7,63 п. п); от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты

Банк, кредитная карта Ставка (изменение c февраля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия Альфа-Банк,

Альфа-Кредитка первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах Банк Дабрабыт,

Новая первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес. Банк ВТБ,

Портмоне 14,6% (+1,3 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий Белагропромбанк,

Кредитная карта Visa Instant 20%; от 100 до 5 тыс BYN под неустойку; невозобновляемая кредитная линия: срок кредитования — до 4 лет и 3 месяцев, срок предоставления кредита — 3 месяца справка о доходах за 3 месяца; первые 3 месяца после заключения кредитного договора — только проценты, далее основной долг равными долями плюс проценты БТА Банк,

Карта твоих возможностей первые 30 дней — 0,1%, далее — 29,99%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 1 год справка о доходах при сумме от 5 тысяч BYN; ежемесячно к оплате выставляется только сумма процентов, основной долг погашается в свободном графике в течение 12 месяцев Идея Банк,

Кредитная карта «CREDO» с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 16,37%; от 50 до 10 тыс BYN; 5 лет; 2 года без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты МТБанк,

Имклива 29,83% (-0,13 п.п.); от 400 до 5 тыс BYN; 3 года справка о доходах по решению банка; основной долг равными долями до конца срока действия карты +%; 29,9 BYN ежегодное обслуживание; снятие наличных без комиссий в банкоматах банка и партнёров (Белинвестбанк, Белгазпромбанк); включена страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тыс. евро, скидка 10% в Имклива Иншуранс Paritetbank,

Кредитная карта Грейсфрукт первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28% (без изменений); от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты Приорбанк,

Вам можно всё 19,9%; до 14,9 тысяч BYN; 1 год справка о доходах за 3 месяца при сумме от 5 тысяч BYN; 2% от основного долга плюс процента; манибэк до 10% в сети KEYcard Технобанк,

Кредитная карта «Классик» 16,37% (-7,63 п. п); от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты

На каких условиях оформляются кредитки

С февраля возобновили оформление кредитных карт в БТА Банке , Идея Банке , Приорбанке и Белагропромбанке . Сейчас кредитки можно оформить в 10 банках;

, , и . Сейчас кредитки можно оформить в 10 банках; Ставки по картам варьируются от 14,6% в Банке ВТБ до 29,99% в БТА Банке . За два месяца процентные ставки изменились в Банке ВТБ (+1,3 п.п.), МТБанке (-0,13 п.п.) и Технобанке (-7,63 п.п.);

до 29,99% в . За два месяца процентные ставки изменились в (+1,3 п.п.), (-0,13 п.п.) и (-7,63 п.п.); По каждому второму предложению действует грейс-период — льготный период, в течение которого процентная ставка по кредиту близка к нулю. Продлится такой период от 30 до 60 дней в зависимости от карты, самый длинный — в Paritetbank . Обратите внимание, что в некоторых банках срок «грейса» может изменяться. Например, в Идея Банке льготный период составит от 20 до 50 дней в зависимости от даты покупки. Причина: погасить долг в банке без процентов нужно до 20 числа следующего месяца;

. Обратите внимание, что в некоторых банках срок «грейса» может изменяться. Например, в льготный период составит от 20 до 50 дней в зависимости от даты покупки. Причина: погасить долг в банке без процентов нужно до 20 числа следующего месяца; Без подтверждения доходов кредитный лимит составит не более 5 тысяч рублей. При наличии справки — до 9,5−20 тысяч рублей. Самый большие суммы доступны в Банке Дабрабыт (до 20 тысяч) и в Приорбанке (до 14,9 тысяч). Кстати, у Приорбанка также есть карта премиального уровня «Для крупных покупок». По этой карте лимит составит от 10,8 до 62,1 тысяч рублей;

(до 20 тысяч) и в (до 14,9 тысяч). Кстати, у также есть карта премиального уровня «Для крупных покупок». По этой карте лимит составит от 10,8 до 62,1 тысяч рублей; Большинство кредитный карт — бесплатные. По карте Банка ВТБ взимается комиссия 9,9 рублей ежемесячно при невыполнении условий: если оборот по карте либо среднедневной остаток по ней не достиг 300 рублей в месяц. Еще одна платная карта — в МТБанке , она обойдется в 29,9 рублей ежегодно. Отметим, что это партнёрская карта и по ней предусмотрен бонус: страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тысяч евро и скидка 10% у «Имклива Иншуранс»;

взимается комиссия 9,9 рублей ежемесячно при невыполнении условий: если оборот по карте либо среднедневной остаток по ней не достиг 300 рублей в месяц. Еще одна платная карта — в , она обойдется в 29,9 рублей ежегодно. Отметим, что это партнёрская карта и по ней предусмотрен бонус: страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тысяч евро и скидка 10% у «Имклива Иншуранс»; За снятие наличных с кредитов в сети банка комиссии не взимаются. Исключения — Альфа-Банк и Банка Дабрабыт (лимит 50 рублей в месяц): 3% и 3,5% от суммы соответственно;

и (лимит 50 рублей в месяц): 3% и 3,5% от суммы соответственно; Варианты погашения долга в каждом банке различаются. Рекомендуем уточнять методику расчета, а также размер ежемесячного платежа в вашем банке.