В отношении главреда Intex-press начали административный процесс, допрашивали 4,5 часа

Источник материала: Салiдарнасць

Решается вопрос об уголовном преследовании.





Четыре с половиной часа длился опрос главного редактора барановичской независимой газеты Intex-press Владимира Янукевича в Барановичском ГОВД 21 апреля. Составлены два административных протокола и проводится проверка о возбуждении уголовного дела. Причина — интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской . Автора текста также вызывают в милицию, сообщает БАЖ.

Владимиру Янукевичу принесли повестку в редакцию 19 апреля. По какому делу, там не было указано.

В городском отделении милиции выяснилось, что основанием претензий стало интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в номере газеты от 14 апреля и размещенное на сайте издания.

В связи с этим милиция составила два административных протокола за нарушение законодательства о СМИ по ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП — на юридическое лицо ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» (Владимир Янукевич является директором этого предприятия) и на ИП Янукевич, который владеет сайтом inteх-press.by.

Более того, Владимир Янукевич узнал, что проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

Опрос главного редактора Intex-press по административным протоколам проводил майор милиции Николай Капелько, в рамках проверки по уголовному делу — майор милиции Алексей Поплавский.

Автора статьи Людмилу Стецко также вызвали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля. По какому делу в повестке, которую милиционеры передали через главного редактора, не указано. Устно милиционеры это также не пояснили.

15 апреля директор Издательского дома «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич уже получил за интервью с Тихановской предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры.

— Мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации. Это интервью не стало исключением. Мы не понимаем, какие именно слова в интервью нарушили действующее законодательство. В милиции мне тоже не смогли этого пояснить. Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии к нам. Мы расцениваем это как давление на свободу слова, — сказал Владимир Янукевич службе мониторинга Белорусской ассоциации журналистов.