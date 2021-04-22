Высокий суд Лондона: «Да простит меня Толстой, но редко когда в моем суде увидишь семью несчастнее»

Источник материала: Салiдарнасць

Суд в британской столице обязал сына выплатить матери $100 млн в споре за нажитый в России миллиард.





Темур и Татьяна Ахмедовы направляются в суд 7 декабря 2020 года. Фото PA MEDIA

Высокий суд Лондона поставил запятую в споре за нажитые в России капиталы между миллиардером Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной, которая вот уже пять лет не может взыскать с него 600 млн долларов, присужденные ей в 2016 году в результате самого дорогого развода в истории британского правосудия, пишет ВВС .

Татьяна утверждает, что Фархад прячет от нее деньги, суперяхту, картины и собственность в офшорах с одной целью – не платить. А их старший сын Темур активно помогает ему. Она подала в суд почти два года назад, и в среду судья Гвинет Ноулз признала Темура подельником отца и обязала его выплатить матери более 100 млн долларов, полученных от Фархада в 2015-2019 годах.

Стостраничный вердикт в деле о семейной дрязге современных российских богачей открывается фразой, позаимствованной у главного бытописателя нравов российской аристократии 19 века.

– Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, – процитировала судья начало «Анны Карениной». – Да простит меня Толстой, но редко когда в моем суде увидишь семью несчастнее Ахмедовых. И пусть тут замешано богатство, о котором большинство может только мечтать, суть этого дела проста – после развода жена пытается получить причитающееся ей от бывшего мужа и его распорядителей, а они делают все, чтобы спрятать деньги подальше от нее.

Она признала Темура правой рукой и преданным проводником воли отца, а Татьяну – жертвой многочисленных схем вывода активов, затеянных с целью лишить ее доли семейного богатства.

– К сожалению, Темур был не только в курсе, но и активно участвовал в этом, – постановила судья. – По примеру отца он делал все возможное, чтобы мать не получила ни копейки.

Показания и поведение Темура на процессе сыграли против него.

– Он неоднократно лгал мне в суде, не исполнял моих предписаний и отказался полностью раскрыть свои активы. Я пришла к выводу, что он – непорядочный человек, готовый на все ради исполнения воли отца, потому что, все всякого сомнения, полностью зависит от его финансовой поддержки".

Шансы получить деньги с Темура у Татьяны намного выше: как и она, он – британский подданный и живет в Лондоне, тогда как Фархад английского суда не признает, в Британии не появляется, а дела ведет из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году.