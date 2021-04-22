|
В отношении главного редактора Intex-press начат административный процесс
Источник материала: АФН
В отношении главного редактора Intex-press Владимира Янукевича начали административный процесс по двум статьям.
Как
Причина — интервью со Светланой Тихановской. Автора статьи тоже вызывают в милицию, но пока в качестве свидетеля.
«Мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации. Это интервью не стало исключением. Мы не понимаем, какие именно слова в интервью нарушили действующее законодательство. В милиции мне тоже не смогли этого пояснить. Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии к нам. Мы расцениваем это как давление на свободу слова», - сказал Владимир Янукевич @bajby.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении главного редактора Intex-press Владимира Янукевича начали административный процесс по двум статьям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)