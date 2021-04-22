ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Невзоров: "Что у России на уме, то в Беларуси оформлено в виде указа"

22.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Невзоров на Эхе Москвы

 И теперь там, как на полигоне, прокатываются сценарии того, что должно происходить в России. В частности, там принято решение о принудительном изъятии валюты у юридических лиц. И о принудительной конвертации этой валюты в шишки, гравий, клубничную рассаду и другие ценные вещи, а также в этикетки и наклейки. И на белорусском полигоне испытывается еще одна новация, которая тоже, наверняка, придет в Россию: сотрудникам ОМОН и гвардии, наконец, разрешено за госсчет будет менять внешность.

***
 То есть они смогут себе теперь качать губы, клеить ресницы, делать силиконовые большие сиськи. То есть чтобы полностью соответствовать своему собственному имиджу. Как мы знаем, в реальности, в цивилизации, происходят совсем другие, гораздо более серьезные события.
Правда, сегодня вот Путин ничего не сказал об этих событиях, как он вообще не сказал ни о чем по сути дела. Он говорил сегодня много о Лукашенко. И о том, какие несчастья могли бы произойти и произошли с Александром Григорьевичем. Путин при этом не сказал «хотели бы убить – убили бы»
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мутная вода из крана и автоцистерны на улицах. Как проходит утро в районах, пострадавших из-за прорыва трубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by