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Задержан украинский шпион, который собирал сведения о Черноморском флоте
22.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, который передавал Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота.
"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце марта о раскрытии агента КГБ Беларуси, который якобы вел
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, максимальная санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Но если подозреваемый будет способствовать предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации, по закону его могут освободить от уголовной ответственности.
ФСБ России
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Секретную информацию собирал гражданин России. В его отношении возбуждено уголовное дело о госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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