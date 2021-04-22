Задержан украинский шпион, который собирал сведения о Черноморском флоте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, который передавал Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота.

"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта о раскрытии агента КГБ Беларуси, который якобы вел шпионскую деятельность , сообщила Служба безопасности Украины. По предварительной версии, этот человек должен был наладить канал переправки оружия через границу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, максимальная санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Но если подозреваемый будет способствовать предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации, по закону его могут освободить от уголовной ответственности.

ФСБ России помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая. По сведениям российских спецслужб, конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". План переворота включал в себя захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, отмечали в ФСБ.

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