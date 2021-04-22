|
Коммунальный коллапс: как идет ремонт водопровода в Минске - видео
22.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В минском районе Чижовка продолжаются аварийно-восстановительные работы поврежденного трубопровода. При этом подача воды жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлена.
Санэпидемслужба сообщают, что качество воды местами может ухудшиться, потому рекомендуют пока не использовать воду из крана. В пострадавшие районы отправлены автоцистерны с питьевой водой.
Напомним, что 21 апреля около 21:00 в Чижовке
Кроме того, на этом же месте был поврежден и газопровод среднего давления диаметром 63 мм. Аварийные службы "Мингаза" устранили повреждения к утру четверга.
Аварийно-ремонтные работы длились без остановки всю ночь. На месте ЧП был развернут оперативный штаб. Причина аварии пока не называется.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большое коммунальное ЧП случилось в столице накануне. Лопнул водопровод, была повреждена и газовая труба. Три района города на несколько часов остались без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)