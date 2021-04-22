Коммунальный коллапс: как идет ремонт водопровода в Минске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минском районе Чижовка продолжаются аварийно-восстановительные работы поврежденного трубопровода. При этом подача воды жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлена.

Санэпидемслужба сообщают, что качество воды местами может ухудшиться, потому рекомендуют пока не использовать воду из крана. В пострадавшие районы отправлены автоцистерны с питьевой водой.

Напомним, что 21 апреля около 21:00 в Чижовке произошла авария - лопнул трубопровод диаметром 1000 мм. Из-под земли по улице Уборевича, 176 (напротив) бил огромный поток воды, который залил проезжую часть. Были подтоплены рядом стоящие здания. Треть Минска осталась на несколько часов без холодной воды.

Кроме того, на этом же месте был поврежден и газопровод среднего давления диаметром 63 мм. Аварийные службы "Мингаза" устранили повреждения к утру четверга.

Аварийно-ремонтные работы длились без остановки всю ночь. На месте ЧП был развернут оперативный штаб. Причина аварии пока не называется.

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