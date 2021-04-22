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Windows 10 научилась запускать приложения Linux с графическим интерфейсом

22.04.2021 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 для разработчиков, в которой реализована поддержка приложений Linux с графическим интерфейсом. Поддержка возможна благодаря Windows Subsystem for Linux (WSL). Ранее для этого требовалась установка стороннего X-сервера, что ограничивало производительность системы.

Официальная поддержка означает аппаратное ускорение графики и поддержку микрофона «из коробки», пишет The Verge. Так что Linux-разработчики смогут без труда тестировать и запускать видеоплееры и различные мессенджеры. От пользователей не требуется запускать дополнительные приложения для работы с Linux-приложениями вручную: система будет запускать необходимое ПО автоматически и также выгружать его по завершении работы.

Windows 10 научилась запускать приложения Linux с графическим интерфейсом

Также в сборке Microsoft тестирует новый «экорежим» в «Диспетчере задач», который позволит вручную уменьшить аппетиты слишком требовательных процессов.

Windows 10 научилась запускать приложения Linux с графическим интерфейсом

Больше информации о сборке можно найти на сайте Microsoft.

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Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 для разработчиков, в которой реализована поддержка приложений Linux с графическим интерфейсом. Поддержка возможна благодаря...
 
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