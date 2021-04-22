Водители кулаками выгнали неадекватного пешехода с дороги. Но не помогло (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера жители одной из улиц Гродно слышали из окон визг тормозов и гудки клаксонов. Мужчина неуверенной походкой вышел на дорогу на красный сигнал светофора. Реакция автомобилистов оказалась солидарной и воинственной.

«Между водителем первого автомобиля и неадекватным на вид пешеходом завязалась драка, — цитирует AutoGrodno очевидца. — Мужчины из двух других машин вышли на подмогу, так как первый водитель сам справиться не мог. В итоге пешехода выгнали с дороги, он отступил, а автомобилисты поехали дальше».

История на этом не закончилась: неадекватный пешеход снова вышел на дорогу, как только автомобилисты уехали.