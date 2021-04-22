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Водители кулаками выгнали неадекватного пешехода с дороги. Но не помогло (видео)

22.04.2021 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера жители одной из улиц Гродно слышали из окон визг тормозов и гудки клаксонов. Мужчина неуверенной походкой вышел на дорогу на красный сигнал светофора. Реакция автомобилистов оказалась солидарной и воинственной.

«Между водителем первого автомобиля и неадекватным на вид пешеходом завязалась драка,цитирует AutoGrodno очевидца. — Мужчины из двух других машин вышли на подмогу, так как первый водитель сам справиться не мог. В итоге пешехода выгнали с дороги, он отступил, а автомобилисты поехали дальше».

История на этом не закончилась: неадекватный пешеход снова вышел на дорогу, как только автомобилисты уехали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера жители одной из улиц Гродно слышали из окон визг тормозов и гудки клаксонов. Мужчина неуверенной походкой вышел на дорогу на красный сигнал светофора....
 
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