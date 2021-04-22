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Водители кулаками выгнали неадекватного пешехода с дороги. Но не помогло (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера жители одной из улиц Гродно слышали из окон визг тормозов и гудки клаксонов. Мужчина неуверенной походкой вышел на дорогу на красный сигнал светофора. Реакция автомобилистов оказалась солидарной и воинственной.
«Между водителем первого автомобиля и неадекватным на вид пешеходом завязалась драка, —
История на этом не закончилась: неадекватный пешеход снова вышел на дорогу, как только автомобилисты уехали.
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Вчера жители одной из улиц Гродно слышали из окон визг тормозов и гудки клаксонов. Мужчина неуверенной походкой вышел на дорогу на красный сигнал светофора....
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