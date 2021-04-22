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В МЧС рассказали подробности аварии, которая оставила без воды ряд районов Минска

22.04.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным МЧС, происшествие случилось примерно в девять часов вечера в столице по улице Уборевича, 176.

В МЧС рассказали подробности аварии, которая оставила без воды ряд районов Минска

Произошел «порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 1000 мм с последующим повреждением подземного газопровода среднего давления диаметром 32 мм».

В результате ЧП произошла остановка пяти районных повысительных насосных станций системы водоснабжения («Курасовщина-1», «Лошица», «Серебрянка», «Ангарская-2» и «Аэродромная»).

Как отмечают спасатели, нарушалось водоснабжение в Заводском, Ленинском и  Октябрьском районах, а также в поселке Гатово.

В 23:36 порыв газопровода был локализован, без газоснабжения остается котельная административного здания по улице Уборевича, 111.

Водоснабжение потребителей было восстановлено в два часа ночи по обводным линиям.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак призвала жителей пострадавших районов, «до получения результатов исследований использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».

 

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Теги: Минск
 
 
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По данным МЧС, происшествие случилось примерно в девять часов вечера в столице по улице Уборевича, 176.
 
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