В МЧС рассказали подробности аварии, которая оставила без воды ряд районов Минска

По данным МЧС, происшествие случилось примерно в девять часов вечера в столице по улице Уборевича, 176.





Произошел «порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 1000 мм с последующим повреждением подземного газопровода среднего давления диаметром 32 мм».

В результате ЧП произошла остановка пяти районных повысительных насосных станций системы водоснабжения («Курасовщина-1», «Лошица», «Серебрянка», «Ангарская-2» и «Аэродромная»).

Как отмечают спасатели, нарушалось водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах, а также в поселке Гатово.

В 23:36 порыв газопровода был локализован, без газоснабжения остается котельная административного здания по улице Уборевича, 111.

Водоснабжение потребителей было восстановлено в два часа ночи по обводным линиям.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак призвала жителей пострадавших районов, «до получения результатов исследований использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».