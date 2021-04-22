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«Черное золото» падает в цене
Источник материала: Навiны
По данным на 09:50 по минскому времени, мировые цены на «черное золото» падают.
Как свидетельствуют результаты электронных торгов, эталонные марки торгуются на следующих позициях:
Brent — 65,18 доллара за баррель (практически сутки назад этот сорт торговался выше 67 долларов);
WTI — 61,19 доллара за баррель (выше 64 долларов).
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По данным на 09:50 по минскому времени, мировые цены на «черное золото» падают.
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