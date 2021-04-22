ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Суперлиги назвал виновника в развале проекта

22.04.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес обвинил в развале проекта один из 12 клубов, которые были учредителями турнира.


Флорентино Перес — в центре. Фото: Reuters

«Среди шести английских команд был кто-то, кто не проявлял особого интереса к Суперлиге и начал заражать другие. Это команда, которую мы так и не убедили», — сказал он в эфире радиостанции Cadena Ser. — Владельцы «Манчестера» начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы учредители так и не будут вознаграждены".

В число учредителей Суперлиги входило два клуба из Манчестера — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Перес не уточнил, о каком клубе идет речь.

Однако владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер, в отличие от коллег из «Манчестер Сити», входил в состав руководства Суперлиги, заняв должность заместителя председатель. В то же время «Манчестер Сити», владельцем которого является шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян из правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ), первым из клубов объявил о выходе.

Во вторник, через день после создания Суперлиги, все шесть английских клубов объявили о выходе из проекта на фоне критики властей и болельщиков. Вслед за ними о таком же решении заявили в среду мадридский «Атлетико», миланские «Милан» и «Интер». В то же время туринский «Ювентус» обвинил вышедшие клубы в нарушении контрактных обязательств, подчеркнув, что в настоящее время шансы на реализацию проекта в первоначально задуманном виде малы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес обвинил в развале проекта один из 12 клубов, которые были учредителями турнира.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗША не прымаюць у свой адрас словы Пуціна пра Шэрхана і Табакі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by