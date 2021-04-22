Глава Суперлиги назвал виновника в развале проекта

Источник материала: Tut.by

Глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес обвинил в развале проекта один из 12 клубов, которые были учредителями турнира.



Флорентино Перес — в центре. Фото: Reuters

«Среди шести английских команд был кто-то, кто не проявлял особого интереса к Суперлиге и начал заражать другие. Это команда, которую мы так и не убедили», — сказал он в эфире радиостанции Cadena Ser. — Владельцы «Манчестера» начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы учредители так и не будут вознаграждены".

В число учредителей Суперлиги входило два клуба из Манчестера — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Перес не уточнил, о каком клубе идет речь.

Однако владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер, в отличие от коллег из «Манчестер Сити», входил в состав руководства Суперлиги, заняв должность заместителя председатель. В то же время «Манчестер Сити», владельцем которого является шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян из правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ), первым из клубов объявил о выходе.

Во вторник, через день после создания Суперлиги, все шесть английских клубов объявили о выходе из проекта на фоне критики властей и болельщиков. Вслед за ними о таком же решении заявили в среду мадридский «Атлетико», миланские «Милан» и «Интер». В то же время туринский «Ювентус» обвинил вышедшие клубы в нарушении контрактных обязательств, подчеркнув, что в настоящее время шансы на реализацию проекта в первоначально задуманном виде малы.