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Чертежи подтвердили, что в новые ноутбуки Apple вернут давно забытые возможности

22.04.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У производственного партнера Apple украли чертежи, как утверждается, готовящихся к анонсу ноутбуков MacBook Pro. Они подтверждают, что лэптопы получат некоторые особенности, от которых компания сама отказалась еще несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors.


Рендер с визуализацией «утекших» в Сеть чертежей

Ноутбуки могут получить расширенный набор портов, а также снова будут использовать для зарядки магнитный коннектор MagSafe. Кроме того, новинки якобы оснастят портом HDMI с правой стороны корпуса, разъемом USB-C и даже ридером для чтения карт памяти SD. С левой стороны — упомянутый выше MagSafe и еще несколько USB-C.

Эту информацию, с учетом выходивших в последние несколько лет ноутбуков Apple, вполне можно было бы назвать как минимум спорной. Но недавно о примерно таком же наборе портов в аппаратах говорил и аналитик Минг-Чи Куо — известнейший и очень авторитетный инсайдер, занимающийся «сливами» данных про еще не анонсированные устройства Apple много лет.

В попавших в Сеть сканах чертежей говорится о двух моделях — J316 и J314. Предположительно, MacBook Pro на 14 и 16 дюймов. Если информация окажется верной, то в этих лэптопах откажутся от сенсорной панели Touch Bar. На ее место придут привычные функциональные клавиши.

 
 
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Ноутбуки могут получить расширенный набор портов, а также снова будут использовать для зарядки магнитный коннектор MagSafe.
 
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