В Сети рассказали, что будет с памятью у iPhone 13 Pro

Источник материала: Tut.by

Источники ресурса Mydrivers заявляют, что в готовящихся к выходу смартфонах iPhone 13 Pro и 13 Pro Max объем памяти увеличится по сравнению с нынешними моделями.





Объем хранилища в максимальной конфигурации аппаратов якобы составит 1 ТБ (сейчас максимум 512 ГБ), а оперативной памяти вставят не менее 8 ГБ (сейчас — максимум 6 ГБ). Напомним, что на анонсированных недавно iPad Pro (2021) объем оперативки также составляет 8 ГБ, а хранилища — до 2 ТБ.

Впрочем, точно эту информацию никто из более авторитетных источников пока не подтверждал. Так что относиться к ней стоит с настороженностью.

Зато известно, что аппаратов все так же будет четыре, с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Названия — либо iPhone 13, либо iPhone 12s. Общий дизайн останется прежним, с прямым гранями корпуса и плоскими экранами. А вот блок с основными камерами, вероятно, увеличится. Кроме того, фотомодули могут прикрыть сплошным стеклом. Девайсы смогут работать в 5G-сетях, получат еще чуть более производительный процессор, а также уменьшенную «челку» для системы распознавания лиц Face ID.

Анонс линейки iPhone (2021) ожидается в начале осени — вероятно, в первой половине сентября.