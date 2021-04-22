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Фотофакт. «Всечижовский потоп»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне вечером прорвало крупный трубопровод водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. В результате была затоплена дорога в Чижовке, появились проблемы с водой в трех районах Минска, был поврежден газопровод.
Утром в пострадавшие районы были направлены цистерны с питьевой водой. Как это было, на ночь глядя, – в фото
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Накануне вечером прорвало крупный трубопровод водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. В результате была затоплена дорога в Чижовке, появились...
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