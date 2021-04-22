Денежные переводы из России в Беларусь сократились почти на треть

Источник материала: Салiдарнасць

В прошлом году их объем стал меньше на 27% и оказался самым низким за последние пять лет. Эти данные в своем отчете приводит Банк России.

Согласно методологии Международного валютного фонда, которая используется Банком России и Нацбанком Беларуси, личные переводы все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда (без налогов, отчислений на соцнужды и расходов на транспорт и поездки) работников-нерезидентов.

Исходя из это методологии, по итогам 2020 года объем личных переводов из России в Беларусь составил 442,3 млн долларов. 249,9 млн долларов — чистая оплата труда и 192,4 млн долларов — личные трансферты. В рамках личных трансфертов большая часть суммы (140,8 млн долларов) пришлась на денежные переводы работающих за границей нерезидентов.

Объем личных переводов из России в Беларусь в прошлом году оказался самым низким за последние пять лет. В 2019 году их сумма, например, была 607 млн долларов, в 2018-м – 667 млн долларов, в 2017-м – 711 млн долларов, а в 2016-м – 561 млн долларов.

Такая же ситуация наблюдалась по всему СНГ и Украине. Объемы переводов сократились абсолютно по всем десяти странам примерно на 25% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году их совокупная сумма была 14 841 млн долларов, то 2020 году она составила 11 362 млн долларов.

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