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Карикатура дня. «Где находится Маугли и его фамилию, мы знаем»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Опасной аллегории», озвученной президентом России во время послания, посвящается.
«Послание вводит новую системную модель, основанную на киплинговских фреймах: западные «шакалы», исполняющие волю «Шерханы» в лице США, а Россия — «Акелла», который не может промахнуться. Единственное, что «Акелла» обозначил в части внешнеполитического месседжа — предостережение «шакалам», чтобы они не пересекали «красную линию», о расположении которой никому, кроме него, неизвестно», — комментирует озвученное Владимиром Путиным
«Да, очень опасная аллегория, потому что если у нас есть Шерхан, у нас есть и Маугли.
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«Опасной аллегории», озвученной президентом России Владимиром Путиным во время послания, посвящается…
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