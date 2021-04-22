Карикатура дня. «Где находится Маугли и его фамилию, мы знаем»

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«Опасной аллегории», озвученной президентом России во время послания, посвящается.





«Послание вводит новую системную модель, основанную на киплинговских фреймах: западные «шакалы», исполняющие волю «Шерханы» в лице США, а Россия — «Акелла», который не может промахнуться. Единственное, что «Акелла» обозначил в части внешнеполитического месседжа — предостережение «шакалам», чтобы они не пересекали «красную линию», о расположении которой никому, кроме него, неизвестно», — комментирует озвученное Владимиром Путиным Кремлевский мамковед .

«Да, очень опасная аллегория, потому что если у нас есть Шерхан, у нас есть и Маугли. Где находится Маугли и его фамилию , мы знаем. И что Маугли сделал в результате с Шерханом, — это мы все помним», — отмечает на Эхе Москвы , в свою очередь, Александр Невзоров.