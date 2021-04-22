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Госдеп США: Нормализация отношений без прекращения репрессий невозможна

22.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году", - сказал Нед Прайс на брифинге.

"Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями - нарушения прав человека, репрессии - нельзя вести дела по-прежнему", - продолжил он.

При этом Нед Прайс упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.

В то же время представитель госдепа заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.

Должность посла США в Минске оставалась вакантной с 2008 года.

В начале мая 2020 года в то время президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США.

Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.
 
Теги: Минск
 
 
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США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в...
 
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