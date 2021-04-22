Госдеп США: Нормализация отношений без прекращения репрессий невозможна

"США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году", - сказал Нед Прайс на брифинге.





"Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями - нарушения прав человека, репрессии - нельзя вести дела по-прежнему", - продолжил он.





При этом Нед Прайс упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.





В то же время представитель госдепа заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.





Должность посла США в Минске оставалась вакантной с 2008 года.





В начале мая 2020 года в то время президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США.





Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.



