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Сияющие Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память дедушки и смутили сеть
22.04.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон появились на публике после
Традиции и преемственность - особенности британской культуры. И ярче всего это демонстрирует королевская семья. Например - 63 года подряд покойный принц Филипп был патроном авиационного корпуса ВВС, а после передал эту должность Миддлтон. Вот почему после его ухода, «фаворитка» решила уделить внимание учебной организации.
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли в свет после похорон: пара еще раз почтила память покойного мужа королевы, но сделала это немного странным способом.
Поскольку период прощания еще не закончился, Миддлтон приехала в черном, что разрешается королевским особам только во время траура. Герцогиня в пальто от Dolce&Gabbana с золотыми пуговицами выглядела стильно и сдержанно.
Единственное, что смутило фанатов - не траурное настроение пары. Миддлтон смеялась, много говорила и пыталась вовлечь в беседу мужа. Кстати, Уильям также пребывал в отличном настроении. Вероятнее всего, пара согласовала свой выход с королевой и решила последовать ее же правилу - не выражать истинные чувства на публике. К тому же, Филипп любил смеяться и вряд ли бы оценил перманентную грусть родных.
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Герцоги Кембриджские нашли еще один способ проститься с покойным принцем Филиппом, но продемонстрировали неожиданное веселье в траурный период.
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