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Украина вводит специальную пошлину для автобусов и грузовиков из Беларуси
Источник материала: Onliner
Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств — к такому выводу пришел Кабмин Украины,
«Кабмин в качестве адекватной ответной меры решил ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров из Республики Беларусь, — говорится в статье. — Она распространится на ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более, новые ТС для перевозки грузов (с дизелем или полудизелем) с полной массой более 5 т, но не более 20 т и с массой ТС более 20 т, новые грузовики для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники».
Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину белорусских ТС составляет 35% от таможенной стоимости. Будет действовать до прекращения «дискриминационных и недружественных действий».
Напомним, в начале месяца Львов
Решение Межведомственной комиссии по международной торговле Кабмина Украины вступает в силу через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
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Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств — к такому выводу пришел Кабмин...
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