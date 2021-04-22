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Украина вводит специальную пошлину для автобусов и грузовиков из Беларуси

22.04.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств — к такому выводу пришел Кабмин Украины, пишет «Урядовий кур'ер». В качестве препятствий называют утильсбор и неравные условия участия в госзакупках. Министры соседней страны посчитали, что такой порядок противоречит договору о зоне свободной торговли в СНГ, соглашениям между правительствами и «считается дискриминационными и недружественными действиями». Обещают ответ.

«Кабмин в качестве адекватной ответной меры решил ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров из Республики Беларусь, — говорится в статье. — Она распространится на ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более, новые ТС для перевозки грузов (с дизелем или полудизелем) с полной массой более 5 т, но не более 20 т и с массой ТС более 20 т, новые грузовики для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники».

Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину белорусских ТС составляет 35% от таможенной стоимости. Будет действовать до прекращения «дискриминационных и недружественных действий».

Напомним, в начале месяца Львов отказался от покупки 100 автобусов МАЗа. Отказ от поставки мэр города объяснил политическими мотивами и госдотациями со стороны РБ своего производителя. Похоже, это был первый звоночек, а решение правительства Украины — следующий шаг.

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле Кабмина Украины вступает в силу через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

 
 
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Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств — к такому выводу пришел Кабмин...
 
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