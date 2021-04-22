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Лукашенко улетел в Москву на встречу с Путиным
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко 22 апреля вылетел в Москву, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», в повестке встречи — двусторонние отношения, включая предметное обсуждение торгово-экономических вопросов, борьба с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения, совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международные отношения и ситуация в регионе. В числе приоритетных названа также «союзная тематика».
На переговорах Путин и Лукашенко обсудят «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщала ранее пресс-служба Кремля. По ее информации, собеседники также планируют рассмотреть «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».
Накануне визита белорусский демократический лидер Светлана Тихановская
Тихановская считает, что Беларуси не нужна «никакая дополнительная «защита» со стороны России». При этом демократический лидер подчеркнула, что белорусский народ относится к этой стране «очень тепло и добрососедски».
«Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа», — отметила Тихановская.
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Александр Лукашенко 22 апреля вылетел в Москву, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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