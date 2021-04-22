ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко улетел в Москву на встречу с Путиным

22.04.2021 11:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 22 апреля вылетел в Москву, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко улетел в Москву на встречу с Путиным

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», в повестке встречи — двусторонние отношения, включая предметное обсуждение торгово-экономических вопросов, борьба с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения, совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международные отношения и ситуация в регионе. В числе приоритетных названа также «союзная тематика».

На переговорах Путин и Лукашенко обсудят «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщала ранее пресс-служба Кремля. По ее информации, собеседники также планируют рассмотреть «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».

Накануне визита белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявила, что считает тревожной политическую ситуацию вокруг Беларуси. «В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности», — подчеркнула она.

Тихановская считает, что Беларуси не нужна «никакая дополнительная «защита» со стороны России». При этом демократический лидер подчеркнула, что белорусский народ относится к этой стране «очень тепло и добрососедски».

«Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа», — отметила Тихановская.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 22 апреля вылетел в Москву, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Провизор дает шесть простых советов, которые помогут сэкономить на лекарствах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by