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Где ГАИ подготовила «сюрпризы»
Источник материала: Навiны
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.
Кроме экипажей ДПС, которые будут нести службу в смешанном режиме, на дорогах появятся и мобильные радары.
В частности, по данным региональных ГАИ, они будут находиться в следующих местах:
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.
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