Где ГАИ подготовила «сюрпризы»

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.





Кроме экипажей ДПС, которые будут нести службу в смешанном режиме, на дорогах появятся и мобильные радары.

В частности, по данным региональных ГАИ, они будут находиться в следующих местах:

дорога Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица (75-й км);

трасса М-8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины (334-й км);

трасса М-10 граница РФ — Кобрин (30-й км автодороги подъезд к Гомелю);

Гродно (проспект Клецкова);

трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе);

Минск (улица Орловская, 80);

Минск (проспект Независимости, 99);

МКАД (41-й км);

Минск (Партизанский проспект, 147);

Минск (Игуменский тракт, 30);

Минск (проспект Дзержинского, 3б);

Минск (проспект Независтмости, 156).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .