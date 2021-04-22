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Где ГАИ подготовила «сюрпризы»

22.04.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.

Где ГАИ подготовила «сюрпризы»

Кроме экипажей ДПС, которые будут нести службу в смешанном режиме, на дорогах появятся и мобильные радары.

В частности, по данным региональных ГАИ, они будут находиться в следующих местах:

  • дорога Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица (75-й км);
  • трасса М-8 граница РФ — ВитебскГомель — граница Украины (334-й км);
  • трасса М-10 граница РФ — Кобрин (30-й км автодороги подъезд к Гомелю);
  • Гродно (проспект Клецкова);
  • трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе);
  • Минск (улица Орловская, 80);
  • Минск (проспект Независимости, 99);
  • МКАД (41-й км);
  • Минск (Партизанский проспект, 147);
  • Минск (Игуменский тракт, 30);
  • Минск (проспект Дзержинского, 3б);
  • Минск (проспект Независтмости, 156).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.
 
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