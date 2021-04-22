Провизор дает шесть простых советов, которые помогут сэкономить на лекарствах

Источник материала: Tut.by

Траты в аптеке приятными не назовешь. Можно ли как-то сэкономить на лекарствах, когда идешь «закупаться» во время болезни? Провизор Анастасия Титова дает шесть простых советов, которые могут пригодиться каждому.



Фото: Александра Квиткевич

Взвешенно используйте дженерики

Покупка генерических замен лекарственных средств (по-другому их еще называют дженерики — это средства, содержащие активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией, первоначально разработавшей лекарства. — Прим. TUT.BY) — это действительно один из вариантов грамотной экономии. Генерические замены, как правило, дешевле оригинальных из-за того, что они могут не проходить такие длительные и дорогостоящие этапы разработки лекарства, как создание и исследование действующего вещества, клинические испытания на группах здоровых людей, больных конкретным заболеванием.

Регистрация лекарства в Беларуси и возможность его реализации в аптеках — это уже показатель его качества, поэтому в вопросе безопасности препарата неважно, это оригинальное или генерическое средство.

Спросите об альтернативе у врача

Если назначаемое лекарственное средство имеет аналоги, чаще всего они перечисляются доктором. Если выписывается рецепт, то на нем обычно указывается международное непатентованное наименование, и уже в аптеке вам могут предложить на выбор лекарственные средства разных ценовых категорий и производителей, содержащие выписанное действующее вещество.

Если доктор выписал один конкретный препарат, вы можете уточнить в аптеке, могут ли вам предложить аналоги. Чаще всего они есть. Но здесь важно помнить, что врач знает практический результат применения того или иного лекарственного средства, учитывает ваш анамнез, противопоказания и т.д. Поэтому лучше выяснить с ним до похода в аптеку, насколько критичной будет замена.

Сравнивайте цены в разных аптеках

Они действительно могут отличаться, а на большом объеме необходимых лекарств очень даже заметно. Есть несколько способов сэкономить «поисковым» методом. Например, во

многих государственных аптеках бывают акции, когда можно приобрести лекарственные средства со скидкой.

Удобно пользоваться различными сайтами и приложениями, где указана справочная информация о ценах в аптеках. Там чаще всего написаны телефоны аптек или есть возможность забронировать лекарственное средство на несколько часов.



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Иногда поможет сэкономить упаковка

Большую пачку брать однозначно выгоднее. Практически для всех лекарственных средств стоимость одной таблетки из большей упаковки ниже, чем из меньшей. Плюс часто большая упаковка — это возможность пройти курс лечения полностью или оставить запас лекарства при хронических заболеваниях (это актуально в тех случаях, когда препарат у вас быстро расходится).

При этом не стоит брать дозировку препарата больше той, которую вам назначили, и делить средство пополам (если вы сами так решили, а не вам порекомендовал врач). При таком делении вы рискуете нарушить дозировку, ведь производитель гарантирует содержание определенного количества действующего вещества в каждой таблетке, а не его равномерное распределение по половинкам или четвертинкам.

Прислушивайтесь к советам провизора

Есть смысл прислушиваться к провизору, который может посоветовать позиции, которые часто используются для комплексного подхода к лечению. Ведь часто врачебный прием ограничен по времени, и у вас нет возможности обсудить со специалистом, например, как восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков или необходимость приема препаратов, защищающих слизистую оболочку желудка при назначении обезболивающих противовоспалительных средств и т.д.

Не затягивайте с лечением

Начинайте лечение, назначенное доктором, сразу: откладывание лечения чревато осложнениями и необходимостью приобретения еще и других лекарственных препаратов. Часто уже не только для лечения, но и для восстановления.