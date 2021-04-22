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Над Литвой замечены два разведывательных самолета армии США

22.04.2021 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два самолета радиоэлектронной разведки (РЭР) RC-12X Guardrail армии США замечены в воздушном пространстве Литвы. Передвижения бортов зафиксировал сервис слежения за самолетами FlightRadar 24, пишет defence-blog.


Фото: wikipedia.org

Согласно данным от «Флайтрадара», два RC-12X Guardrail имеют номера 92−13120 и 93−00701. Какую именно миссию проводят самолеты РЭР, неизвестно.

Однако самолеты Beechcraft RC-12X Guardrail находятся в Литве уже не первый год — борты с номерами 92−13120 и 93−00701 с декабря 2019 года дислоцируются на авиабазе Шяуляй.

Guardrail — это специальный самолет, обеспечивающий возможности воздушной разведки и наблюдения с помощью систем радиоэлектроники. Он построен на основе турбовинтовых самолетов общего назначения Beechcraft King Air и Super King Air.


Скриншот с сайта Flightradar24

С 1970-х годов RC-12X используется для предоставления актуальной и точной информации командирам тактического звена. Также сведения, собранные во время полетных миссий Guardrail, используют военные аналитики.

Всего в армии США 14 самолетов РЭР RC-12X Guardrail плюс пять учебных платформ. В 2018 году срок эксплуатации разведывательных бортов был продлен до 2034 года.

 
 
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Машины предназначаются для ведения радиоэлектронной разведки и наблюдения.
 
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