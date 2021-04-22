«У нас 5% пахотной земли. Единорогу нужны десятки». Стартап OneSoil - о планах на будущее

Источник материала: Tut.by

Стартап OneSoil привлек пять миллионов долларов инвестиций от компаний Almaz Capital и PortfoLion. Теперь общая сумма привлеченных инвестиций с момента основания компании составляет 6,7 миллиона долларов (при этом какие именно доли в стартапе получили новые инвесторы, не называется). Сооснователь стартапа Слава Мазай рассказал dev.by о том, чего достигла команда за последний год и что намеревается делать с полученными деньгами. Приводим интервью с некоторыми сокращениями (полный текст доступен по ссылке ).



Слава Мазай. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Славы, в последние три года OneSoil работал за счет выручки и инвестиционных денег (а именно, полмиллиона долларов в первом раунде в ноябре 2017-го и 1,2 миллиона долларов от Bulba Ventures и Haxus в 2019 году). Но последний год все равно выдался тяжелым, так как «пандемия многое изменила» — и в самой работе стартапа, перешедшего на удаленку, и в общении с партнерами.

— Одни фонды закрылись, другие поставили инвестиции на паузу, третьи начали спасать свои портфельные компании, четвертые инвестировали, но с осторожностью. Так что раунд шел непросто, и не только у нас — знакомые рассказывают о похожих ситуациях, — отвечает Слава. — Из-за ковида все было совсем по-другому, переговоры с инвесторами шли по зуму. Мы до сих пор с ними не встретились вживую.

Что касается продаж, то многое перенеслось на 2021 год.

— В прошлом году мы сделали больше, чем в 2019 году, выручка не упала, но она могла бы быть больше, если бы не ковид, — отмечает Слава, добавляя, что выручка — это «сумма с шестью нулями».

На вопрос, что стало с 70 пилотными проектами, упомянутыми год назад, сооснователь ответил следующее:

— Некоторые превратились в контракты, некоторые поставлены на паузу из-за ковида. Некоторые ни во что не вылились, например, с фруктовыми садами: просто мы ничего не знаем про сады и не умеем с ними работать — мы больше по зерновым и масличным культурам. Примерно 10−12 контрактов выполнено.

По словам Мазая, на данный момент у OneSoil два направления — B2C и B2B. В рамках B2C стартап делает полезное приложение — помогает фермерам мониторить посевы, оценивать урожайность и вносить нужное количество семян и удобрений в нужные зоны.

Сейчас платформой пользуются более 200 тыс. фермеров, и сам стартап мониторит более 80 млн га — это примерно 5% мировых пахотных площадей. При этом год назад OneSoil говорил, что у него 120 тыс. пользователей и 30 млн га под наблюдением. Динамика роста — примерно 10% в месяц, топ-стран — Аргентина, Бразилия, Россия, Украина.

Приложение по-прежнему бесплатное — зарабатывать деньги в B2C удается пока лишь на продаже девайсов — модемов для сельхозтехники и метеостанций, которые определяют влажность и температуру на разных глубинах почвы (это стартап производит в Беларуси в сотрудничестве с «Регулой» и «Нанотехом»).

— Метеостанции сначала были пилотным проектом, его развивал всего один человек, но когда увидели, что они показывают хорошие результаты, начали тестировать массовое производство и продажи. И сейчас из маленького инкубатора это направление выросло в большой проект, — отмечает сооснователь. — Модемы мы начали продавать в конце 2020 года и продали чуть больше 1000 штук, в основном в Европе. Метеостанции — в середине 2020 года, они тоже продаются хорошо, в полях сейчас около 300 станций: от Великобритании до ЮАР и от Испании до Сибири, в США и Канаде тоже есть. Цена девайса зависит от количества сенсоров и доставки (DHL и другие почтовые сервисы), начинается от 200 долларов.

Мы видим огромный спрос, заявки сыплются каждый день. Но из-за ковида было тяжело наладить закупку компонентов и производство, поэтому 2020 год был тестовым. Этот год — время масштабирования продаж. В 2021-м хотим продать по паре тысяч модемов и метеостанций.

Что касается направления B2B, то здесь стартап продает сельхозаналитику для больших компаний — это трейдеры, страховые компании, продавцы семян, удобрений, сельхозтехники, которых интересует аналитика по Северной и Южной Америке, Европе. «Среди наших клиентов — BASF, KRONE. Других не можем раскрыть из-за NDA», — говорит Слава, добавляя, что в рамках B2B компания никогда не работала с компаниями из СНГ.

Таким образом, реальную выручку приносит только B2B. А B2C, по словам Славы, приносит «новых пользователей».

При этом инвесторов интересовало именно направление B2C. «Они полагают, что у нас хорошие результаты и мы сможем завоевать весь мир», — добавляет сооснователь.



Фото: onesoil.ai / Instagram

Слава Мазай по-прежнему считает, что OneSoil может стать «единорогом», как когда-то заявлял Юрий Мельничек.

— Мы уже сейчас понимаем, как фермер выращивает урожай, и подсказываем, что надо сделать для улучшения. В дальнейшем мы хотим ему советовать: здесь выращивай вот это, а здесь — вот это, вноси удобрения вот так.

Больше трех лет мы проводим эксперименты на полях в России и Украине с дифференцированным посевом и внесением удобрений. Если год был плохим, анализируем причины — например, подтопление, замерзание, высыхание, рельеф, недостаток гумуса — и подсказываем фермеру решение. У нас хорошие результаты, и это наш новый продукт. В этом году публичного релиза еще не будет, но для экспериментальных хозяйств внутренняя «тулза» уже работает.

Когда у тебя такие данные со всего мира, ты можешь предложить пользователям лучшие практики. С одной стороны, ты помогаешь им экономить ресурсы и зарабатывать деньги, с другой — они вносят меньше химии в землю.

У нас сейчас в платформе чуть более 5% всей пахотной земли мира. Расти есть куда — непаханое поле. Мы хотим вырасти в несколько раз за следующие два года, тогда посмотрим, сколько шагов нам осталось до единорога.

Как говорит Слава, единорогу нужны «десятки процентов» всех пахотных земель. Но для этого надо развивать приложение и масштабировать пользователей.

— Мы растем органически, с помощью word of mouth, сарафанного радио. Деньги пойдут в том числе и на развитие команды маркетинга. В планах — масштабирование инженерной и продуктовой команды и развитие маркетинговой команды.

Однако в ближайшие год-два задача стать прибыльными не стоит — вместо этого у стартапа имеются планы нарастить базу пользователей, выручку, построить хорошую команду, развивать технологии. И все это в Беларуси.

— Мы остаемся в Минске, но никого насильно здесь не держим. Если кто-то хочет релоцироваться — пожалуйста, с переездом поможем, — говорит Слава. — Конечно, грустно видеть, как наши специалисты разъезжаются. Когда случился ковид, многие наши сотрудники из Украины и России, которые работали в Минске, уехали домой: раз в офис ходить не надо, зачем тут снимать квартиру? Но фактов, чтобы уехал кто-нибудь из наших белорусских сотрудников, я не знаю.

— Вы сами тоже остаетесь в Минске?

— Да, я один из тех людей, кто ходит в офис. У меня есть антитела и, пока они есть, я хочу наслаждаться жизнью. Уезжать не планирую.