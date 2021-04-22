Раскрыта правда о создании свитков Мертвого моря

Источник материала: Tut.by

Нидерландские исследователи изучили фотографии одного из свитков Мертвого моря с помощью нейросетей и выяснили, что его авторами могли быть сразу две группы переписчиков со схожим почерком. Описание исследования ученые опубликовали в научном журнале PLOS ONE , сообщает ТАСС .



Фото: Shai Halevi / The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library

«Схожий стиль говорит, что они принадлежали к одной школе. Таким же образом мы планируем изучить и другие свитки», — рассказал один из авторов статьи, профессор Гронингенского университета Младен Попович.

Так называемые свитки Мертвого моря (или Кумранские рукописи) были найдены около 70 лет назад в израильских Кумранских пещерах. Они представляют собой переписанные книги Ветхого Завета, библейских апокрифов и литературы, которая описывала жизнь иудейской секты ессеев. По данным радиоуглеродного анализа, значительная часть этих рукописей была написана еще до того, как Иудею покорили римляне.

Изучение Кумранских рукописей осложняется тем, что большая их часть представляет собой разрозненные фрагменты пергамента. Дело в том, что значительная часть свитков попала в руки ученых не напрямую, а через торговцев антиквариатом или местных бедуинов.

Поэтому правильно прочитать и интерпретировать их довольно сложно. Историки пытаются решить эту проблему, сравнивая форму известных фрагментов, их цвет, а также содержащийся на них текст.

Профессор Попович и его коллеги предположили, что эту задачу можно решить, если научиться различать стиль написания каждого фрагмента свитков и определять его автора. Для этого математики создали специализированные нейросети, которые в результате анализа фотографий свитков Мертвого моря могут выделить характерные общие черты и различия в написании этих текстов.

Работу этого алгоритма исследователи проверили на Большом свитке пророка Исаии — самой изученной и хорошо сохранившейся части Кумранских рукописей. Ранее историки уже выдвигали гипотезу, что его начало и конец могли написать разные люди, однако стопроцентных доказательств у ученых не было.

Результаты Поповича и его коллеги подтверждают это предположение. Оказалось, что свиток можно было разделить на две равные половины, каждая из которых состояла из 27 первых и последних колонок текста.

Несмотря на визуальное сходство букв, слов и строчек в этих частях свитка, нейросети выделили в каждом наборе колонок достаточно много уникальных черт, которые объединяли их с другими страницами из этих же половин Большого свитка и при этом отличавшие их от тех колонок текста, которые находились в другой части текста.

Это четкое разделение говорит о том, что у Большого свитка пророка Исаии были как минимум два автора или две группы авторов, стиль работы которых был очень похож. В пользу этого, в частности, говорят некоторые особенности в начертании букв алеф, бет и других символов.

Попович и его коллеги считают, что подобное коллективное авторство могло быть характерно и для других свитков Мертвого моря. Если это действительно так, то это нужно учитывать при последующих попытках восстановления и прочтения свитков, подытожили исследователи.