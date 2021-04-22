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Раскрыта правда о создании свитков Мертвого моря
Источник материала: Tut.by
Нидерландские исследователи изучили фотографии одного из свитков Мертвого моря с помощью нейросетей и выяснили, что его авторами могли быть сразу две группы переписчиков со схожим почерком. Описание исследования ученые опубликовали в научном журнале
«Схожий стиль говорит, что они принадлежали к одной школе. Таким же образом мы планируем изучить и другие свитки», —
Так называемые
Изучение Кумранских рукописей осложняется тем, что большая их часть представляет собой разрозненные фрагменты пергамента. Дело в том, что значительная часть свитков попала в руки ученых не напрямую, а через торговцев антиквариатом или местных бедуинов.
Поэтому правильно прочитать и интерпретировать их довольно сложно. Историки пытаются решить эту проблему, сравнивая форму известных фрагментов, их цвет, а также содержащийся на них текст.
Профессор Попович и его коллеги предположили, что эту задачу можно решить, если научиться различать стиль написания каждого фрагмента свитков и определять его автора. Для этого математики создали специализированные нейросети, которые в результате анализа фотографий свитков Мертвого моря могут выделить характерные общие черты и различия в написании этих текстов.
Работу этого алгоритма исследователи проверили на Большом свитке пророка Исаии — самой изученной и хорошо сохранившейся части Кумранских рукописей. Ранее историки уже выдвигали гипотезу, что его начало и конец могли написать разные люди, однако стопроцентных доказательств у ученых не было.
Результаты Поповича и его коллеги подтверждают это предположение. Оказалось, что свиток можно было разделить на две равные половины, каждая из которых состояла из 27 первых и последних колонок текста.
Несмотря на визуальное сходство букв, слов и строчек в этих частях свитка, нейросети выделили в каждом наборе колонок достаточно много уникальных черт, которые объединяли их с другими страницами из этих же половин Большого свитка и при этом отличавшие их от тех колонок текста, которые находились в другой части текста.
Это четкое разделение говорит о том, что у Большого свитка пророка Исаии были как минимум два автора или две группы авторов, стиль работы которых был очень похож. В пользу этого, в частности, говорят некоторые особенности в начертании букв алеф, бет и других символов.
Попович и его коллеги считают, что подобное коллективное авторство могло быть характерно и для других свитков Мертвого моря. Если это действительно так, то это нужно учитывать при последующих попытках восстановления и прочтения свитков, подытожили исследователи.
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На это указали специализированные нейросети, которые анализировали снимки Большого свитка пророка Исаии.
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