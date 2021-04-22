ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В глазах двоится?». Благодаря сходству с Рианной девушка поборется за титул самых красивых ягодиц

22.04.2021 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29-летняя жительница Бразилии Присцилла Беатрис решила принять участие в конкурсе Miss BumBum (конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц). Соревнование пройдет в июле в городе Сан-Паулу, главный приз — 9 тысяч долларов США, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

Девушка убеждена, что благодаря сходству с американской поп-исполнительницей и предпринимательницей Рианной ей удастся победить в конкурсе. «Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Я — такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от своих мечт», — рассказала Беатрис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Priscila Beatrice (@priscila.beatrice)

Пользователи инстаграма также отметили ее внешнее сходство Рианной, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в аккаунте Беатрис: «Это что, Рианна?», «Ты очень сильно похожа на Рианну!», «О боже, у меня в глазах двоится?», «Вылитая Рианна!», «С ума сойти, так вообще бывает?».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летняя жительница Бразилии Присцилла Беатрис решила принять участие в конкурсе Miss BumBum.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рэвалюцыя ня робіцца ў белых пальчатках». (Не)прыдуманае інтэрвію з бальшавіком N1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by