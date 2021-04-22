«В глазах двоится?». Благодаря сходству с Рианной девушка поборется за титул самых красивых ягодиц

Источник материала: Tut.by

29-летняя жительница Бразилии Присцилла Беатрис решила принять участие в конкурсе Miss BumBum (конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц). Соревнование пройдет в июле в городе Сан-Паулу, главный приз — 9 тысяч долларов США, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

Девушка убеждена, что благодаря сходству с американской поп-исполнительницей и предпринимательницей Рианной ей удастся победить в конкурсе. «Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Я — такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от своих мечт», — рассказала Беатрис.

Пользователи инстаграма также отметили ее внешнее сходство Рианной, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в аккаунте Беатрис: «Это что, Рианна?», «Ты очень сильно похожа на Рианну!», «О боже, у меня в глазах двоится?», «Вылитая Рианна!», «С ума сойти, так вообще бывает?».