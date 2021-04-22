Жители Беларуси опять выносят доллары из банков





При этом снизилась только сумма срочных депозитов: на 91,9 млн. долларов — до 4 439 млн. долларов. А средства на переводных депозитах, то есть, в основном, деньги на карточках, даже приросли на 2 млн. долларов и достигли на 1 апреля 1 297 млн. долларов.





Увеличение оттока валюты населения из банков наблюдалось и в марте прошлого года, причем тогда оно было значительнее и составляло 125 млн. долларов.





Причина оттока тогда была, скорее всего, той же, что и сейчас — люди стремились продать валюту по высокому курсу в целях приобретения импортных товаров до того, как они подорожают.





Юридические лица в марте 2021 года также сократили свои средства на срочных валютных вкладах: на 23,5 млн. долларов — до 2 697,1 млн. долларов. А объем их валютных средств на переводных депозитах вырос на 68,1 млн. долларов — до 2 545,6 млн. долларов.





В сумме валютные вклады предприятий увеличились по сравнению с февралем на 44,6 млн. долларов и достигли 5 242,6 млн. долларов.





Стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных коммерческими банками и находящихся вне банковского оборота, в марте снизилась на 14 млн. долларов — до 566 млн. долларов. А депозиты драгоценных металлов сократились еще на 2,3 млн. долларов — до 34,7 млн. долларов.





На то, что отток валюты физических лиц из банков вызван увеличением спроса на товары, показывает и динамика рублевых вкладов населения, которые также снизились. В частности, величина переводных депозитов в белорусских рублях за месяц сократилась на 506,4 млн. рублей — до 2 674,1 млн. рублей. В марте прошлого года данные депозиты уменьшились примерно на такую же величину.





В то же время, срочные рублевые вклады физических лиц в марте 2021 года выросли, хотя и всего на 29,3 млн. рублей — до 4 678,3 млн. рублей. Год назад в аналогичный период времени данные вклады значительно снизились.





Величина наличных денег в обращении в марте сократилась по сравнению с февралем на 70,5 млн. рублей — до 4 140 млн. рублей. То есть, население избавлялось и от наличных.





Денежная система устроена таким образом, что если в одном месте убудет, то в другом прибудет. Поэтому сокращение рублевых депозитов населения сопровождалось увеличением средств юридических лиц в банках.





Величина их переводных депозитов в марте выросла по сравнению с февралем на 227,6 млн. рублей — до 2 862,4 млн. рублей. А средства на срочных вкладах увеличились на 137,3 млн. рублей и достигли 4 713,4 млн. рублей.





Однако стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в марте снизилась по сравнению с февралем на 144,9 млн. рублей, и составила 1 442 млн. рублей.





В результате рублевая денежная масса (М2*) в марте текущего года сократилась по сравнению с февралем на 327,6 млн. рублей и составила 20 510,2 млн. рублей. Но в марте прошлого года сокращение было намного больше — 860,3 млн. рублей.





Широкая денежная масса (М3), в которую входят рубли и валюта , за март 2021 года снизилась на 230,8 млн. рублей и составила на 1 апреля 50 896,6 млн. рублей. Год назад она была больше — 52 630,1 млн. рублей.





Сокращение объясняется снижение объема валютных средств населения и предприятий в банках за год на 1 066 млн. долларов. Это, большей частью, следствие политического кризиса.