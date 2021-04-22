Романчук о валютных ограничениях: Власти готовят почву к чему-то серьезному

Myfin.by руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук прокомментировал указ о валютных ограничениях. Специально дляруководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук прокомментировал указ о валютных ограничениях.





Что произошло?

В Беларуси принят указ №154, который актуализирует положения закона о валютном регулировании (закон № 36-З от 30 июня 2020 года). Пункты этого закона позволяют Нацбанку с 9 июля 2021 года вводить валютные ограничения вплоть до остановки валютных торгов и запрета продажи и покупки валюты в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».





Myfin.by поинтересовался у Ярослава Романчука – что последует за нововведением?





Инструмент разрушения рынка

– Стране, как известно, «не до закона». Поэтому белорусские власти без зазрения совести, без мысли о последствиях делают все, что хотят, чтобы разрулить с их точки зрения любую проблему: экономическую, финансовую, политическую.





Документ был по инерции подготовлен, «чтобы был», и в случае чего можно было ввести ограничения по доступу к валюте. На самом деле этот указ – возврат ко временам, которых многие и не помнят уже – 1996-97 году, когда валюта становится ценным товаром (особенно по курсу Нацбанка) и используется, чтобы получить нерыночные преимущества.





И отдельные люди будут ими пользоваться: если не будет хватать валюты, возникнут проблемы с валютной выручкой или очень захочется поиграть на разнице курсов, как было не так давно во время девальвации.





Одним вводят ограничения, а другим дают карт-бланш. Это еще один инструмент потенциального разрушения рынка.





Указ можно воспринять, как банальную бюрократическую процедуру – процесс ведь был запущен около года назад. Так ли это?





– Такого рода решения надо рассматривать в контексте. Если бы это происходило в развивающейся и стабильной белорусской рыночной экономике, тогда можно было бы сказать, что это способ предотвращения потенциально кризисных явлений, – форс-мажора, на который реагируют и ФРС, и ЕЦБ.





Но в данном конкретном случае, это похоже исключительно на подготовку возможности реагирования валютными ограничениями, в том числе и заморозкой вкладов. Что, безусловно, еще больше подогревает негативные ожидания.





Экономические субъекты воспринимают этот указ однозначно: «Власти знают о состоянии финансов предприятий и государства что-то такое, о чем не хотят говорить, но готовят почву»

Финансовой и валютной стабильности указ не добавит. И в данном случае принимать его в таком виде и будоражить людей было бы грубой ошибкой.





Ни к чему хорошему не приведет

Одно из обоснований: «негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Республики Беларусь ниже допустимого уровня». Что под этим понимать?





– Вот-вот! Что такое «допустимый уровень»? К концу 2021-го, по планам Нацбанка, ЗВР должны составить не меньше $6 млрд. Сейчас они около $6,9 млрд – вроде бы величина гораздо выше «допустимого уровня». Но в первом квартале ЗВР сократились гораздо резче запланированного – минус $529 млн – можно это посчитать форс-мажором?





Является ли сегодняшний уровень «допустимым»?.. А если через пару месяцев уровень ЗВР упадет ниже $6 млрд?





Или может этот уровень – это размер ЗВР, достаточный для трех месяцев импорта товаров и услуг, как предусматривается в законах? Или 47-48% ВВП как максимум госдолга? Так ведь сейчас он уже выше! И что теперь?..





Эта формулировка заставляет субъектов хозяйствования по-иному посмотреть на валютные риски. И постараться максимально к ним подготовиться.





– Еще одно размытое обоснование – «резкие колебания курса белорусского рубля». Параметры допустимых колебаний нигде не заданы…





– Мало того – у нас курс ведь не таргетируется. И если в случае неких событий в России рухнет российский рубль, то следом полетит и наш. И нужно будет вводить ограничения, а это уже входит в практику – то же постановление №100, которым 55% цен на товары регулируется.





Это возврат к «совку» – вместо того, чтобы дать возможность малой открытой экономике максимально быстро адаптироваться к новому балансу и состоянию рынка, белорусские чиновники предлагают ввести железный финансово-валютный занавес.





И самостоятельно разбираться внутри него – кто хороший, кто плохой, кому нужна валюта, а кто может обойтись. Этот указ – те же ценовые ограничения, но только на рынке денег.





Ни к чему хорошему он не приведет – к еще большему напряжению, к еще большему искажению, и большей потере доверия.





Скупка валюты как угроза национальной безопасности

Самый чудесный пункт в этом документе – «угроза экономической безопасности страны, ущерб интересам безопасности и препятствования общественному порядку». Как его можно трактовать?





– Это великолепно. Если люди вдруг начнут покупать валюту, потому что они не доверяют денежным властям из-за обнуления права и предыдущего опыта девальваций, то их действия могут быть восприняты как угроза национальной безопасности.





У нас теперь «не до» страна: не до законов, не до населения, не до бизнеса!