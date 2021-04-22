Опять девальвация?! Нужно ли бояться новых валютных ограничений и бежать в обменники

Источник материала: ProBusiness



Фото: pinimg.com

«Не нужно думать, что 9 июля 2021 года день в день собираются вводить валютные ограничения в Беларуси. Это всего лишь регламенты для действий на случай серьезных экономических потрясений. Например, если страну отключат от SWIFT или начнется война — власть будет пользоваться этими мерами. Никто не говорит, что это случится, но планы и порядки действий решили предусмотреть» — так прокомментировал информацию о подписании Указа № 154 старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Многих известие встревожило — мол, правительство ожидает девальвации и уже готовит пакет ограничений. Но на деле документ просто расставляет точки над i. Разбираемся.

Справка: Указ № 154 должен привести законодательство в соответствие с Законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». Последний вступит в силу с 9 июля 2021 года. Вот некоторые изменения, которые вводятся с 9 июля: Можно будет открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком (до определенного лимита)

Вводится регистрация некоторых валютных договоров (в том числе сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортных и импортных контрактов, если они будут заключены с нерезидентами и превысят установленный лимит)

Принимается перечень случаев, при которых правительство и Нацбанк могут вводить валютные ограничения. К таким обстоятельствам относятся: Снижение золотовалютных запасов ниже допустимого уровня

Резкие колебания курса белорусского рубля

Ситуации, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.

«Власти и раньше вводили ограничения»: почему не стоит бежать за валютой

— Первое, что нужно понимать, — ничего страшного и плохого не произошло. Изменения в законах о валютном регулировании и контроле готовились уже давно. В течение последних 5 лет поэтапно вводились изменения в направлении либерализации валютных операций. Например, первой ласточкой стало сокращение, а затем и отмена обязательной продажи части валютной выручки.

9 июля этого года процесс этой либерализации просто будет финализирован.

Вадим Иосуб

Старший аналитик «Альпари Евразия»

В итоге принятых изменений в Беларуси ситуация с валютным регулированием станет такой же, как в большинстве развитых стран мира. Закон подразумевает полную свободу валютных операций, в том числе связанных с движением капитала.

Теперь население и бизнес сможет не только открывать счета за рубежом, но и в том числе покупать акции и недвижимость, становиться учредителями иностранных компаний. С 9 июля 2021 года для этого не потребуется получать разрешение у Нацбанка. В некоторых случаях Нацбанк нужно будет уведомлять о проведении таких операций.

При этом закон предусматривает и возможность введения в случае каких-то экономических форс-мажоров ограничений по валютным операциям. Многих новости об этом могли встревожить. Но на самом деле ничего страшного не произошло.

Не следует думать, что раньше у властей не было возможности вводить такие ограничения. Она была. И в отдельные моменты власти ею пользовались. Например, можно вспомнить такую ситуацию в 2011 году, когда де-факто невозможно было купить валюту в пунктах обмена. Тогда не вводилось запрета на покупку валюты в целом. Но властями было принято решение , что в обменниках можно будет купить только ту валюту, которую население сдавало.

На бирже можно было покупать валюту только для определенных целей. Вводились ограничения и в конце 2014 года, когда одномоментно ввели 30% налог на покупку валюты.



Фото: finance.tut.by

То есть и раньше в случае необходимости могли вводиться любые ограничения и на какой угодно срок. Было непонятно, на каких основаниях и условиях они принимаются. Но делалось это через постановления Нацбанка или указами президента.

Теперь, с 9 июля 2021 года, де-факто существующую возможность оформили в виде закона. В нем перечислено, какие ограничения могут вводиться, в каких случаях они вводятся и на какой срок (до 1 года).

Также в законе говорится о возможности введения обязательной продажи валюты предприятиями в случае форс-мажоров в экономике. В Беларуси такие меры предпринимались опять же почти все время ее существования. Продавалось 50% получаемой предприятиями валюты. По мере отказа от фиксированного курса и общей либерализации валютных операций постепенно эта доля обязательной продажи снижалась: было 30%, затем — 20%, а потом ее и вовсе отменили. Но теперь в законе фиксируется, что в случае возникновения форс-мажора к этой практике могут вернуться.

По сути, от принятия этого закона никому хуже не станет. Наоборот, прояснились условия введения ограничений, четко зафиксировались сроки. Теперь система стала более прозрачной.

«Следите за ситуацией с холодной головой»: почему риски экономического форс-мажора сейчас не так уж высоки

Нужно понимать, что валютные ограничения так или иначе принимают в любой стране, где происходит серьезный финансовый форс-мажор.

Можем вспомнить ситуацию в Украине в 2014 году. Военный конфликт на востоке страны и отделение Крыма вместе с отказом от фиксированного курса привели к тому, что курс гривны по отношению к доллару упал в три раза — с 8 гривен за доллар до 24. Тогда в Украине ввели административные ограничения как на покупку валюты (наличной и безналичной), так и на вывод валюты из страны. Но проблема была не в том, что власти страны ввели такие ограничения, а в том, что в стране в целом сложилась крайне сложная экономическая ситуация.

Если в стране по каким-то причинам нет валюты (ее невозможно купить в обменнике или снять с валютного счета), то проблема именно в том, что нет валюты, а не в том, что вводятся какие-то ограничения по операциям с ней.

Вводи — не вводи ограничения — все равно валюту не получишь. И не нужно думать, что 9 июля 2021 года день в день собираются вводить такие ограничения в Беларуси. Это всего лишь регламенты для действий на случай серьезных экономических потрясений. Например, если страну отключат от SWIFT или начнется война — власть будет пользоваться этими мерами. Никто не говорит, что это случится, но планы и порядки действий решили предусмотреть.



Фото: atorus.ru

И в целом наступление какого-то настолько критического форс-мажора сейчас гораздо менее вероятно, чем это было в том же 2011 году. Разница в том, что сейчас мы используем плавающий курс. При фиксированном курсе, если спрос на валюту резко возрастал, удовлетворять его приходилось из золотовалютных резервов. А они таяли прямо на глазах. Это мы и наблюдали в конце 2010 — начале 2011 года.

В ситуации возросшего спроса на валюту плавающий курс резко снижает давление на резервы и вероятность наступления дефицита валюты. То есть если спрос на валюту вырос, а курс удерживается, то наступает дефицит. Но если курс корректируется в соответствии со спросом — наступает баланс спроса и предложения.

Сейчас ситуация в белорусской экономике не говорит о том, что бизнесу стоит как-то готовиться к ужесточениям со стороны государства. Пока паниковать рано. Нужно просто следить за ситуацией с холодной головой.

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