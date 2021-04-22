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Житель белорусской Лиды стал новоселом Минска благодаря игре на радио «МИР»
22.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Призовой фонд – десятки тысяч долларов. На такую сумму в прямом эфире разыграли подарки наши коллеги с радиостанции «МИР» в Беларуси. Главный приз – квартира в элитном жилом квартале под Минском. Кто стал победителем, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Эмоции такие же яркие, как эта студия. Сегодня на радио «МИР» стало известно, кто получил ключи от новой квартиры в элитном квартале под Минском.
Счастливчика выбрал случай. Из прозрачного ящика достали шар с номером, который принадлежал будущему новоселу, жителю белорусского города Лида. Но дозвонились до него не сразу, он был в командировке. О том, что пора готовиться к переезду, узнал во время пробежки.
«Победителем стал Александр!».
Главное условие для участников игры радио «МИР» – чтобы они пользовались специальным приложением для оплаты любых покупок в магазинах, ресторанах, на заправках. Его разработали белорусские программисты.
«Это первый опыт для нас и для вас. Когда мы будем дарить квартиру, это же просто супер. Какая-то молодая семья переедет на новое место жизни, будут по-другому себя чувствовать, им будет хорошо», – сказал директор IT-компании Олег Кондратенко.
Победители названы, но игра продолжается. В следующий раз радио «МИР» обещает разыграть уже не одну квартиру, а три. На этот раз – в центре Минска.
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