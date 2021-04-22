Житель белорусской Лиды стал новоселом Минска благодаря игре на радио «МИР»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Призовой фонд – десятки тысяч долларов. На такую сумму в прямом эфире разыграли подарки наши коллеги с радиостанции «МИР» в Беларуси. Главный приз – квартира в элитном жилом квартале под Минском. Кто стал победителем, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Эмоции такие же яркие, как эта студия. Сегодня на радио «МИР» стало известно, кто получил ключи от новой квартиры в элитном квартале под Минском.

Счастливчика выбрал случай. Из прозрачного ящика достали шар с номером, который принадлежал будущему новоселу, жителю белорусского города Лида. Но дозвонились до него не сразу, он был в командировке. О том, что пора готовиться к переезду, узнал во время пробежки.

«Победителем стал Александр!».

«Всегда очень критично к этому относишься, потому что, сами знаете, интернет-мошенники звонят. Сразу пытаешься сбросить, перезвонить по номеру. А потом сопоставил факты: да, участвовал в розыгрыше, шансы на выигрыш были, да, такое вполне может быть. Потом уже теплая радость начала разливаться, сначала по мозгу, а потом по всему телу», – признался Александр Шор.



С ноября прошлого года уже 20 человек в этой студии стали обладателями новых смартфонов. А теперь разыгран самый крупный приз.

«Количество участников исчисляется тысячами человек. И мы видим эти розыгрыши, они проходили каждый месяц, с каждым разом все больше людей участвуют в этой игре. И сегодня для нас исторический день, потому что квартиру слушателю радио «МИР» мы еще не дарили», – рассказал главный редактор радиостанции «МИР» Алексей Адашкин.

Главное условие для участников игры радио «МИР» – чтобы они пользовались специальным приложением для оплаты любых покупок в магазинах, ресторанах, на заправках. Его разработали белорусские программисты.

«Это первый опыт для нас и для вас. Когда мы будем дарить квартиру, это же просто супер. Какая-то молодая семья переедет на новое место жизни, будут по-другому себя чувствовать, им будет хорошо», – сказал директор IT-компании Олег Кондратенко.

Победители названы, но игра продолжается. В следующий раз радио «МИР» обещает разыграть уже не одну квартиру, а три. На этот раз – в центре Минска.