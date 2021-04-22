Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Среди основных тем анонсируется реакция на "агрессивные действия России", угрозу терроризма, а также рост Китая.

"Рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – говорится в заявлении Столтенберга.

По его словам, на саммите обсудят вопросы повестки дня альянса до 2030 года. В частности, "агрессивные действия России", угрозу терроризма, новые и вредоносные технологии, кибератаки и влияние климатических изменений на безопасность.

Напомним, в последнее время информация о "российской угрозе" все чаще звучит от официальных представителей западных государств. В Вашингтоне, к примеру, заявили об эскалации "агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. И это не должно никого волновать.

Почему обострились отношения России и США

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву для проведения консультаций. Такой шаг был предпринят российской стороной после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, где прозвучали резкие высказывания в адрес России и лично президента Владимира Путина.

В свою очередь российский лидер отреагировал на высказывания американского коллеги: напомнил цитату из детской считалки "Кто обзывается, тот сам так называется" и пожелал Байдену здоровья.

Как ожидается, президенты США и России смогут публично пообщаться на грядущем саммите по климату.

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