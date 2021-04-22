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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 22 апреля российский рубль значительно дорожает, покинув минимум за 5 месяцев Курс доллара опустился на 0,0011 BYN до 2,5969 BYN/USD.

Предыдущие три дня белорусский рубль укреплялся к валютной корзине, её значение оказалось на минимуме за 86 дней, а сегодня она увеличилась на 0,29%.По даннымпо состоянию на 10:07:Курс доллара опустился всего на 0,0011 BYN до 2,5969 BYN/USD.Доллар вчера вырос на 0,0116 BYN, а до этого была серия из шести снижений подряд, за время которой стоимость доллара рухнула на 0,0567 BYN до минимума за 63 дня.Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,1280 BYN/EUR.Евро дорожает к белорусскому рублю уже четвёртый раз подряд. За это время его стоимость поднялась на 0,0198 BYN до максимума за 9 дней.Курс российского рубля подскочил на 0,0178 BYN до 3,3992 BYN/100 RUB и оставил минимум за 148 дней.Сегодня российский рубль дорожает к доллару на торгах валютной биржи в Москве. За прошедшие сутки доллар подешевел примерно на 50 копеек до 76,26 российских рублей.Курс евро снизился на 30 копеек до 91,96 российских рублей.Российский валютный рынок «выдохнул с облегчением» после вчерашнего послания Владимира Путина Федеральному собранию.Инвесторы опасались, что он может огласить жесткую внешнеполитическую повестку, которая бы могла серьезно усилить санкционные риски. Такие ожидания не оправдались, рынок немного успокоился.Сегодня Путин встречает Лукашенко. Возможны новые заявления, которые всколыхнут валютный рынок.