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Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник

22.04.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник
Коллаж: РБК-Украина
22 апреля 2021 года православные христиане чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник. Все приметы и запреты этого дня, а также, кто именинник в эту дату - читайте ниже в нашем материале.

С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.

Главные приметы этого дня


Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла.

Если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным.

Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели – к перемене погоды.

Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

Что нельзя делать в этот день


В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.

Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.

Именинники этого дня: Антон, Вадим.
 
 
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Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
 
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