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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла.Если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным.Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.Ветер и туман – к урожайному году.Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.Петухи рано запели – к перемене погоды.Синие облака – к дождливой и теплой погоде.В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.Именинники этого дня: Антон, Вадим.