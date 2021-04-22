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Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.
Главные приметы этого дня
Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла.
Если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным.
Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.
Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.
Ветер и туман – к урожайному году.
Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.
Петухи рано запели – к перемене погоды.
Синие облака – к дождливой и теплой погоде.
Что нельзя делать в этот день
В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.
Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.
Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.
Именинники этого дня: Антон, Вадим.
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Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
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