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Топовый iPad Pro 2021 в Бразилии оценили в $5386, в США — $2399
Источник материала: Onliner
Сервис сравнения цен в мире опубликовал
Аналогично ситуация обстоит с остальными моделями iPad Pro 2021. 12,9-дюймовая «прошка» оценена в США в $1099, Бразилии — $2657, а вариант с сотовым модулем и 2 ТБ — $2399 и $5386 соответственно. Так что бразилец потратит на планшет больше, чем американец на Pro Display XDR.
В общем «зачете» высокие цены также в Швеции, Португалии, Ирландии, Финляндии. Самые низкие — в Гонконге, США, Канаде, Малайзии и ОАЭ.
Стоит отметить, что в списках встречаются разные цены для одной модели и одного региона: Канада, например, может оказаться как среди стран с самыми дешевыми планшетами, так и среди «середняков». Это связано с особенностями налогообложения. Информацию о ценах Nukeni получает с региональных сайтов Apple.
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
12.9" IPS (2732x2048), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
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Сервис сравнения цен в мире опубликовал список стран с самыми дорогими и дешевыми планшетами iPad Pro 2021 года, анонсированными на днях. Самые высокие цены Nukeni...
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