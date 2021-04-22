Топовый iPad Pro 2021 в Бразилии оценили в $5386, в США — $2399

Источник материала: Onliner

Сервис сравнения цен в мире опубликовал список стран с самыми дорогими и дешевыми планшетами iPad Pro 2021 года, анонсированными на днях. Самые высокие цены Nukeni зафиксировал в Бразилии, дешевле всего новинка обойдется в США, а также Гонконге. Так, базовая версия 11-дюймовой модели с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти стоит в США $799, в Бразилии — $1938.

Аналогично ситуация обстоит с остальными моделями iPad Pro 2021. 12,9-дюймовая «прошка» оценена в США в $1099, Бразилии — $2657, а вариант с сотовым модулем и 2 ТБ — $2399 и $5386 соответственно. Так что бразилец потратит на планшет больше, чем американец на Pro Display XDR.

В общем «зачете» высокие цены также в Швеции, Португалии, Ирландии, Финляндии. Самые низкие — в Гонконге, США, Канаде, Малайзии и ОАЭ.

Стоит отметить, что в списках встречаются разные цены для одной модели и одного региона: Канада, например, может оказаться как среди стран с самыми дешевыми планшетами, так и среди «середняков». Это связано с особенностями налогообложения. Информацию о ценах Nukeni получает с региональных сайтов Apple.