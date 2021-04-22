Велогонщик Владислав Тимошик не явился в суд - он объявлен в розыск









spring96.org , дело рассматривает судья Наталья Минченко, сторону обвинения представляет прокурор Александр Крутько. Потерпевшим по делу проходит Сергей Манцевич. Как пишет, дело рассматриваетсторону обвинения представляет





Обвиняемый находится под "домашним арестом", на судебное заседание он не явился. Тимошик был уведомлен должным образом, но от Владислава не поступало в суд никаких ходатайств или заявлений о причинах его отсутствия.





По мнению прокурора, в отсутствие обвиняемого процесс не может быть продолжен, Александр Крутько просил суд изменить меру пресечения для обвиняемого на заключение под стражу.





Адвокат пыталась связаться с Владиславом, но телефон его не доступен, высказалась против ходатайства об изменении меры пресечения. Сестра, которая проходит по делу свидетелем, сообщила защитнику о том, что в 22 часа 20 апреля милиция проверяла Владислава, но она живет отдельно от него и не знает, почему он не явился в суд.





В суде был объявлен перерыв, чтобы выяснить, не поступал ли обвиняемый в больницу - мнение о несчастном случае высказала сторона защиты. Однако, секретарь суда выяснила, что в приемное отделение Березовской ЦРБ 20 и 21 апреля Владислав Тимошик не поступал, также он не обращался за медицинской помощью в поликлинику.





После этого суд вынес постановление: Владислав был уведомлен о месте и времени судебного заседания своевременно и надлежащим образом, но в суд не явился, а значит нарушил избранную меру пресечения в виде "домашнего ареста".





"У суда имеется основание полагать, что Тимошик умышленно уклоняется от рассмотрения дела по его обвинению и скрывается от суда, в то время как его участие в процессе обязательно", - зачитала постановление Наталья Минченко.





Суд постановил объявить в розыск обвиняемого Владислава Тимошика, изменить ему меру пресечения на заключение под стражу. При задержании обвиняемого разъяснить ему порядок обжалования постановления об изменении меры пресечения. Производство по делу приостановит до установления места нахождения Владислава.





Напомним, уголовное дело против Владислава Тимошика было возбуждено за события 10 августа 2020 года. По версии следствия, парень оказал сопротивление при попытке его задержания во время участия в несанкционированном массовом мероприятии - совершил наезд на милиционера, который нес службу по охране общественного порядка. В результате правоохранителю были нанесены менее тяжкие телесные повреждения.





Действия Владислава Тимошика были квалифицированы по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса - "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.





Стоит отметить, что парень является многократным победителем и призером велогонок как в Беларуси, так и за ее пределами.