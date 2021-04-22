Некляев: Более и более тревоги за нашу беларускую судьбу









пишет Владимир Некляев. "Накануне предотвращения "покушения" на его жизнь (явной провокации спецслужб) Лукашенко заявил, что готовит самый важный за все время его нахождения у власти документ. Скорее всего, сказал он, это будет декрет, -Владимир Некляев.





Поскольку в нынешней ситуации речь может идти только о закручивании гаек, никаких других вариантов выхода из политического кризиса власти не видят, это может быть декрет о запрете любой общественно-политической деятельности, которая и так фактически под запретом.





Но, если судить по активизации силовиков, по интенсивности движения в штабе Вооруженных сил, не может ли быть декрета о введении военного положения? При внешних, собирающихся "оттяпать" Гродненскую область, и внутренних, управляемых Западом и собирающихся убить не только Лукашенко, но и его детей, врагах?..





А тут еще заявления о почти готовых к подписанию документах по тесной (в которой нам не повернуться будет) интеграции…





А тут еще стягивание на границу с Украиной войск Российской Федерации, с которой РБ в союзном договоре. И если что…





Казалось бы, за четверть века существования Республики Беларусь мы должны были бы обеспечить ее будущее как независимой страны. Но нет. Не менее, а более и более тревоги не только за судьбу независимости, а вообще за нашу беларускую судьбу".