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Где взять воду в пострадавших от аварии районах Минска - адреса автоцистерн

22.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пострадавших от аварии на трубопроводе районах организован подвоз воды. Об этом сообщает канал «Минск. Официально».

Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы организован подвоз воды автоцистернами «Вода питьевая». Места расположения автоцистерн:

ул. Прушинских, 10;
ул. Прушинских, 72;
ул. Дроздовича, 2;
ул. Плеханова, 40;
ул. Жуковского, 5/1 (переехала с ул. Рокоссовского, 67).
ул. Голодеда, 73.
ул. Асаналиева, 9,
ул. Ландера, 76.

В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.



Напомним, санэпидемслужба Минска пока не рекомендует пить водопроводную воду.

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

Авария на трубопроводе произошла накануне вечером - без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. 

В 00.15 аварию локализовали, спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

Газоснабжение к 11 часам было полностью восстановлено. На данный момент
подача газа возобновлена, идут пусконаладочные работы, сообщает Минскэнерго официальный.
 
Теги: Минск
 
 
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В пострадавших от аварии на трубопроводе районах организован подвоз воды. Об этом сообщает канал «Минск. Официально».
 
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